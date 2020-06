¿Hay pacientes COVID-19 de larga duración?

El COVID-19 es una enfermedad que vamos conociendo poco a poco. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sus síntomas más habituales son la fiebre, la tos seca y el cansancio. Son síntomas que, por lo general, se limitan a pocas semanas de duración. Pero ya hay casos de personas que presentaron síntomas asociados al Covid en los primeros momentos de la pandemia y que a día de hoy, meses después, todavía continúan sintiéndolos.

Hemos hablado con Ana, que lleva sufriendo los síntomas principales del coronavirus desde comienzos de abril. "Voy al hospital y los médicos me dicen que me vuelva a casa, que ya se me pasarán los síntomas". "Me hicieron una PCR y salió negativa, así que ya he regresado a mi trabajo".

Jesús Melendo es el portavoz de la organización `Afectados por el COVID Persistente´. "En la organización estamos desbordados, estamos en contacto con otras organizaciones de otros países, Italia, Reino Unido... hasta Japón". En la organización se encuentran todo tipo de afectados, "personas que han dado negativo, personas con el alta telefónica, otras con el alta hospitalaria". "Nosotros pedimos un protocolo hospitalario para estas personas, que los centros de salud atiendan a estas personas".

Francisco José Sáez Martínez es responsable de cronicidad de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. "Estamos haciendo seguimiento a pacientes que presentan síntomas, por ejemplo de neumonía, pese a que hayan recibido el alta seis semanas atrás".