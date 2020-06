El graduado más veterano del confinamiento

“Matricularme y hacer esta carrera a mi edad ha sido una de las mejores decisiones de mi vida”. Así de claro lo tiene Pepe Roselló que aprovechó el confinamiento forzoso de los últimos meses para “hacer un sprint y completar el trabajo fin de grado que era lo último que me quedaba para finalizar la carrera”. Unos estudios que empezó cerca de los setenta años y que completa acercándose ya a los ochenta pero con la misma curiosidad y ganas de aprender que un veinteañero.

Este técnico en electrónica jubilado ha contado en La Ventana por qué se decantó por estos estudios. “Cuando te jubilas, te haces otros planteamientos y quise buscar algo diferente a lo que había sido mi profesión. Al ver el programa de estudios, me pareció muy interesante y me animé. Pensé que tenía que hacer algo para comprender el mundo y al ser humano como especie y para mi propia satisfacción”.

Y dicho y hecho, Roselló se matriculó en el centro asociado de la UNED en Lavapiés (Madrid) en el grado de Antropología Social y Cultural. La recta final, como al resto de estudiantes, le impidió acudir a las tutorías presenciales y seguir coincidiendo con sus compañeros y profesores en persona pero continuó desde casa dando el último impulso a su trabajo fin de grado, paso previo a sacarse el título.

“La Antropología enseña que necesitamos estar unidos, cooperar entre nosotros. Yo ya tengo 76 años y soy realista, hacer una carrera ahora no me va a volver a hacer joven pero estoy encantado con la decisión”. Mérito desde luego no le falta.