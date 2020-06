Brays Efe: "No se puede decir que alguien se ha suicidado por fracasar, tiene explicaciones más profundas"

Brays Efe acaba de publicar‘Las cosas extraordinarias’ (Editorial Temas de hoy) basado en el texto original de Duncan Macmillan que él interpretó 108 veces en el teatro, y al que añade sus propias emociones. El texto se atreve con temas como el suicidio, la depresión, la infelicidad, la ansiedad, o las enfermedades mentales. “El texto me encantó desde el primer segundo porque habla de esos temas de los que no se suele hablar y lo hace desde una óptica nada habitual, con muchísimo humor. Tiene el tono que tiene la vida, que el mismo día puede pasarte una de las mejores cosas de tu vida y también la peor”, describe el actor en ‘La Ventana’. El humor, por tanto, es fundamental, “yo diría que es una comedia sobre las crisis personales y sobre lo que estamos dispuestos a hacer por las personas”, dice Efe.

“Tengo un consejo para todo el que haya pensado en suicidarse: no lo hagas”, dice el texto en sus páginas finales. “Una de mis páginas favoritas es esa última, que tiene el teléfono de la esperanza; al final este es un libro que cuenta una historia y que trata de hacer reflexionar a la gente. No sé cuántas respuestas tiene el libro, pero desde luego tiene muchas preguntas”. Sobre el suicidio, añade Brays: “creo que no existen razones para suicidarse; no se puede decir que alguien se ha suicidado porque fracasó o porque alguien ha dejado de amarle, creo que el suicidio tiene explicaciones mucho más profundas. Tiene que ver con ciertos patrones mentales, con irregularidades, como la depresión o la ansiedad. Ambas son enfermedades y se pueden tratar”.

En el libro hay una lista de cosas extraordinarias escritas por el niño protagonista tras enterarse de que su madre ha intentado quitarse la vida, “hay muchas cosas no tangibles en esa lista”, asegura. Como en la vida.