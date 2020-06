Biwenger: participa en el reto del derbi sevillano con Carrusel Deportivo

Vuelve la Liga y Carrusel Deportivo tiene preparadas muchas sorpresas para los aficionados al fútbol. Tras el gran éxito con el Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, toca volver a sintonizar el programa de la Cadena SER y a participar en uno de sus retos en Biwenger.

Desde Biwenger y Carrusel Deportivo queremos que disfrutes al máximo de la vuelta de la competición y por eso te traemos el Derbi Sevillano con Carrusel. Es un juego y una oportunidad para llevarte grandes premios a la altura de este partido.

Los tres primeros se pueden llevar uno de estos regalos: un fin de semana para 2 personas en el Hotel América Sevilla; un fin de semana, también para 2 personas, en el Hotel Derby Sevilla; y una camiseta a elegir entre Sevilla o Real Betis.

Y eso no es todo, como ya ocurrió en el Clásico, el director de Carrusel Deportivo, Dani Garrido, dará los puntos en exclusiva para el Reto Carrusel Sevillano a la finalización del partido. Estas puntuaciones irán desde el 0 al 10 (ambos incluidos), y será la puntuación final que reciba el jugar teniendo en cuenta su actuación. Es decir, no habrá puntos extra por goles o asistencias y tampoco se restará por expulsiones. Todo ello ya se tiene en cuenta a la hora de dar la puntuación. No habrá decimales.

El Derbi Sevillano con Carrusel se trata de una macroliga en la que el modo de juego será fantasy y que solo estará compuesta por el partido Sevilla FC- Real Betis Balompié. Tendrás un presupuesto fijo de 140 millones, sin suplentes y sin cambios durante el partido. Se podrá seleccionar un capitán en cualquier posición que puntúe doble, por lo que todos/as los mánager estarán en igualdad de condiciones.

Vuelve a emocionarte con Biwenger y Carrusel y ÚNETE YA en este enlace. Podrás encontrar toda la información sobre su funcionamiento y sus premios en las bases legales del reto.





