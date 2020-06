Así se preparan los hoteles en Baleares ante la llegada de turistas

Experimento del experimento. Ya les contamos cómo en los próximos días van a llegar a algunos hoteles de Baleares los primeros turistas extranjeros: unos 10mil alemanes que van a formar parte de un proyecto piloto para comprobar cómo acogemos a los turistas, cómo gestionamos su llegada y su estancia en España. Bueno pues, ahora mismo, hay un hotel en Mallorca, el Iberostar Playa de Palma, que se está preparando para hacer este miércoles un ensayo general antes de que lleguen esos turistas. ¿Y cómo? Pues trabajadores de ese y otros hoteles de la cadena van a ejercer de falsos huéspedes, para probar en primera persona -ellos y sus familias- los nuevos protocolos.

Inma Benito, del grupo Iberostar, nos ha contado en 'Hora 25' que van a abrir 38 habitaciones y alojarán a unos 70 empleados con sus familias. "La idea es conocer cómo implementar los protocolos de cara a la vuelta de turistas", pero para los trabajadores será como ir de vacaciones. "Ellos van a relajarse, a salir del estrés de la crisis porque muchos siguen en ERTE. Y, como son gente de la casa, esperamos un feeedback inmediato sobre la implementación de protocolos".

¿Qué protocolos son esos? ¿Cómo se va a garantizar la seguridad de los huéspedes? Según Benito, lo fundamental es garantizar "el mínimo contacto con el cliente". Todos los servicios del hotel podrán gestionarse a través de la aplicación móvil y, hay que olvidarse del buffet clásico. En su lugar, se pasará a "un buffet asistido y personalizado". Seguirá habiendo stands donde recoger comida, pero el recorrido será fijo -no se podrá volver atrás- y cuando el cliente pase por los puestos "siempre habrá alguien que le atienda", nada de coger uno mismo la comida con pinzas.

Esto sobre la gastronomía. En cuanto a las piscinas, la idea para asegurar que no se masifican es limitar el aforo. Habrá menos hamacas y más separadas y, en todo caso, Benito explica que "nunca habrá más del 70% de ocupación en el hotel". "Esta temporada no vamos a abrir por el beneficio sino por garantizar empleo, generar confianza y habituar a los clientes". Benito no tiene dudas de que van a perder dinero pero, abriendo el 25% de sus hoteles "nos planteamos perder menos". Lo que no se plantean es hacer test del Covid-19 a los huéspedes. "Habrá dispensadores de gel y desinfectadores. Pero no les realizaremos pruebas ni les tomaremos la temperatura", asegura Inma Benito.