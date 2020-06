Mijatovic: "Jovic no está metido al cien por cien con la idea de triunfar en el Real Madrid"

Pedja Mijatovic, ex del Real Madrid, fue muy contundente durante su charla con Manu Carreño en El Larguero sobre el futuro de Luka Jovic. "Él mismo no está al cien por cien con la idea de triunfar aquí", explica.

"Me hubiese gustado más estar hablando de Jovic por los goles, pero no estamos pudiendo. Es un jugador que ha llegado con un buen caché del año pasado, pero parece ser que no ha cogido el truco", comenzó a explicar Mijatovic.

"No le hemos visto mucho, ha dejado algunos detalles, pero no está acostumbrado a lo que conlleva el Real Madird. Parece ser que él mismo no está metido con la idea de triunfar aquí", analizó.

"Después de todos los jugadores que han salido por la puerta pequeña, ha llegado la hora de que se retire en el Madrid"

Sobre comenzar a renovar a Ramos año a año, Mijatovic dijo que "le apetece verle muchos años aquí". "Después de todos los jugadores que han salido por la puerta pequeña, ha llegado la hora de que un gran jugador español se retire en el Real Madrid. Sería algo muy positivo", añadió.

"A mí me encataría que acabase su carrera en el Madrid, pero sería una cosa positiva para él y para el club. Ha llegado la hora de que un jugador con este currículum termine aquí", explicó.

Sobre jugar en el Di Stefano en lugar del Bernabéu, Mijatovic lo ve como "una pequeña desventaja". "Es la única opción, tenemos que aceptarlo todo. Creo que los rivales tendrán una pequeña ventaja. Impone mucho más el Bernabéu, pero los jugadores tendrán que poner un poco más de concentración y ganas para arreglar este problema", afirmó.

Sobre la foto de Bale posando como jugando al golf, Mijatovic lo conideró una broma. "Yo sé de buenas fuentes que el Real Madrid está muy motivado y concentrando para terminar ganando. Están covencidos de que pueden hacerlo. Incluso de llegar a cuartos de la Champions". concluyó.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.