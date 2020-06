"El Madrid y Ramos ya saben que eso es historia": Manu Carreño da la clave por la que el capitán renovará

En un 'Sanedrín' de El Larguero donde el tema principal fue la posible renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid, Mario Torrejón consideró que 'es una de esas historias que tienen que salir bien'.

Con la política del club como impedimento de un contrato a largo plazo, la principal preocupación del capitán blanco y de sus seguidores es esta: el hecho de no poder firmar un contrato de más de un año por la edad que tiene (32 años).

Antonio Romero, al que le preocupa que se vuelva a repetir el episodio que se vivió con Hierro, Raúl o Iker Casillas, opinó acerca de este tema: "Yo creo que Ramos renovará. Yo si fuera el Real Madrid le renovaría más de un año. Aunque si esa es la política del club y no lo hizo con Cristiano Ronaldo...", dijo el narrador del Real Madrid de la SER.

Manu Carreño, que no está de acuerdo con las políticas de renovaciones de los clubes que optan por renovar a sus veteranos por solo un año aunque estén en buena forma, aseguró que lo que no le parece bien de este mecanismo es que el baremo sea ‘la edad’: “El Madrid sabe, y Ramos también lo sabe, que sus años en los que venía el United a dar ‘una pasta’ por él, o incluso los clubes desde China, han pasado. Pero Ramos también sabe que las opciones que ha tenido antes de ‘me voy a la Premier o me voy al Calcio’, ya no las tiene. Entonces están condenados a entenderse y ojalá lo hagan”, aseveró el director de El Larguero.

Para concluir, Sique Rodríguez contó una anécdota que vivió con Bartomeu cuando estaban buscando el sustituto para Carles Puyol en el FC Barcelona: “Bartomeu dijo: ‘Al único central que ficharía con los ojos cerrados, y es imposible, es a Sergio Ramos’”, confesó Sique.

En otro orden de ideas, la localía del conjunto dirigido por Zinedine Zidane fue otro de los temas tratados en 'El Sanedrín', y es que Mario Torrejón ofreció información exclusiva sobre la misma: "Si se da permiso a los equipos para que haya público en los estadios, el Real Madrid no va a meter a ningún aficionado en su estadio. No se puede hacer responsable a ninguno de los que entren", aseguró.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.