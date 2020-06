La epidemia paró el mundo y confinó a media humanidad. Pero el mundo se mueve. Ha sido el funeral por George Floyd en Houston y se sucedían las manifestaciones del puente de Brooklyn en Nueva York esta noche.

Mientras en Washington el Senado confirmaba al primer militar afroamericano, el general Charles Brown, al frente de una de las ramas militares del país: la fuerza aérea. Se mueve el mundo.

En cambio, en el Senado español quisieron aprobar ayer una declaración institucional contra el racismo que no pudo ser. Vox se opone. De nuevo, el tercer partido más votado en España en contra de los consensos. La trampa progre, dice Espinosa de los Monteros.

Hoy el debate vuelve al pleno del Congreso, cuya crispación adelanta siempre el pleno del Senado. Ayer no hubo foto con dedos señalando de Javier Maroto. Lo que no quiere decir que ayer Maroto no señalara. Que señalar no sólo puede hacerse con el dedo.

Luego llegó el pleno y entonces todo servía. Las muertes en las residencias, la manifestación del 8M. Manifestación a la que acudieron ministras del Gobierno sabiendo que se iban a contagiar. Eso dice Maroto.

Se mueve el mundo, aunque a días parezca que nada avance.