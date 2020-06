Unidas Podemos considera que el rey emérito no tiene inviolabilidad y pedirá investigación en el Congreso

Unidas Podemos considera que la inviolabilidad del rey emérito ya no es aplicable y solicitará a la mesa del Congreso la creación de una comisión de investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el exjefe de Estado. Entre los motivos que exponen los morados en el texto de cuatro páginas al que ha tenido acceso la SER, se encuentran las investigaciones de la fiscalía Suiza, informaciones periodísticas sobre presuntos ingresos por parte de las autoridades de Arabia Saudí, pero sobre todo la investigación asumida por la Fiscalía del Supremo poniendo énfasis en la nota de esta institución según la cual el rey "dejó de estar protegido por la inviolabilidad" que le otorga la Constitución a partir de junio de 2014, momento de su abdicación.

Con este argumento, los morados quieren sortear los informes de los letrados del Congreso, asumidos por los socialistas, que en otras ocasiones rechazaron la comisión. En el escrito, Unidas Podemos afirma que no resulta descartable que la posible comisión de delitos se hubiera ejecutado "con posterioridad a la abdicación" o que se estuviera "ejecutando actualmente" insistiendo en que la inviolabilidad no puede ser alegada. También consideran que no se puede argumentar, como hicieron también los letrados en el pasado, que se trate de un acto de control a la Jefatura del Estado, "ya que no ostenta en la actualidad tal condición".

El socio de Gobierno propone que se investigue solo a partir de junio de 2014, incluyendo "la existencia de redes y estructuras opacas para la adjudicación de contratos", así como "las presuntas cuentas irregulares en paraísos fiscales del ex Jefe de Estado" pero también el grado de conocimiento que tenían empresas "y departamentos del gobierno" sobre las presuntas irregularidades. Y aunque no reclama directamente la comparecencia del rey emérito, sí lo hace de forma indirecta, pidiendo que puedan ser llamados los posibles responsables de las prácticas investigadas.

La propuesta de Unidas Podemos se une a las que los partidos minoritarios, ERC, PNV o Bildu presentarán hoy en términos similares. En todo caso las peticiones tendrían que ser aprobadas por la mesa del Congreso que ya dijo no en el pasado a propuestas similares con los votos en contra de formada de PSOE, PP y Vox atendiendo a los informares de los letrados. Los socialistas se mantiene en que el Congreso no puede investigar ni controlar a la corona, rechazando estas propuestas.