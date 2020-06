Gabriel del Pozo: "Tardaremos al menos dos años en normalizar las listas de espera previas a la crisis"

"A finales de diciembre de 2019, la lista de espera quirúrgica superaba los 700.000 pacientes en el conjunto del país. Durante cuatro meses, en los hospitales no se ha podido hacer otra cosa que atender a enfermos de Covid19 y algunas urgencias vitales, el resto ha quedado aplazado y acumulado. Sólo en poder desatascar este cuello de botella en cirugía programada y pruebas diagnósticas, diría que tardaremos al menos dos años si no se refuerzan las plantillas", ha contado en La Ventana el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Gabriel del Pozo.

"Deberíamos aprender de lo que ha ocurrido y que sirva al menos para algo. Y la única manera es poner recursos y contratar profesionales en condiciones". Del Pozo calcula que sólo en atención primaria, el déficit de profesionales ya alcanzaba los 1.500 médicos y pediatras antes de la pandemia, según las estimaciones de la Confederación. "Ahora sería necesario incrementar la plantilla en un 20% y otro tanto en la atención especializada. Ahora es un buen momento para contratar. Tenemos 7.800 médicos residentes que han completado su formación. Lo que falta es que se pongan sobre la mesa los recursos y ofertas laborales dignas para que esas contrataciones se puedan llevar a cabo".

Del Pozo pide también a las administraciones que hagan previsión y acopio suficiente de material de protección para que un eventual rebrote no vuelva a pillar desprevenido al sistema y a los sanitarios desprotegidos. "Necesitamos previsión de material y que sepamos que está en perfectas condiciones y habilitados los mecanismos para que se puedan movilizar de inmediato si fuera preciso". "Al principio nos pilló de sorpresa, sorpresa relativa al menos porque ya sabíamos lo de China, pero ahora ya deberíamos estar preparados".

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos alerta también sobre la factura física y emocional que lo vivido empieza a pasar a los profesionales sanitarios y recuerda que el sistema no puede parar porque el virus sigue ahí y el riesgo de rebrote también. "Hemos estado al límite, al borde de quebrar, el bajón viene ahora pero hay que seguir. No quiero pensar lo que se nos puede venir encima si hay un rebrote y no tomamos medidas".