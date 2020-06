Samu Castillejo, jugador del Milan, pasó por El Larguero para explicar cómo le atracaron cerca de su casa a punta de pistola. "Más allá de lo material, lo importante es que no me ha pasado nada", explicó.

"Estaba volviendo de hacer unas cosas lejos de casa, pasaba por el supermercado lleno de gente y cuando aparqué se me acercaron dos chicos. Sabía lo que iba a pasar", comenzó a explicar.

"Intenté encerrarme en el coche. Pasó todo muy rápido, no me dio tiempo ni a pensar lo que estaba pasando. No sé quién estaba más nervioso, si él o yo. Me estaba apuntando con la pistola en la cara", añadió.

El jugador explica que le pedían el reloj. "Me lo quité. Afortunadamente, la policía ha encontrado a los dos chicos. Más allá de lo material, lo importante es que no me ha pasado nada. Solo el susto, lo demás está bien", explicó. "En una situación como esta toda persona actuaría así porque al final tienes el susto en el cuerpo. Haces lo que te piden", concluyó.

