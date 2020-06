Del Bosque: "Siempre he escuchado a Casillas diciendo que le gustaría ser presidente, tenía ese interés"

El hombre que lideró a España a conseguir la primera estrella mundialista en la historia de la selección absoluta de fútbol, Vicente del Bosque, pasó por los micrófonos de El Larguero el día que se cumplen 10 años del inicio de aquel memorable Mundial de Sudáfrica, en 2010, para recordar cada detalle de ese histórico momento y analizar la situación actual del fútbol español.

El salmantino, empezó confesando una curiosa anécdota con Puyol y sus dirigidos en aquel Mundial: "Apostábamos sobre todos los partidos, se encargaba Puyol de llevar las apuestas de todos. Y yo creo que gané, ha pasado mucho tiempo... Pero no me hice rico, era algo interno", dijo.

Después de esto y de asegurar que 'lo de los cinco cambios no beneficia a nadie', habló acerca del tema que está en boca de todos, si debe haber público en los estadios o no: “¿Público en algunos estadios sí y en otros no? Yo creo que así se adulteraría la competición. O todos o ninguno”, aseguró.

El ex jugador, también aprovechó para aclarar que Pedro Sánchez no le ha ofrecido ningún cargo político, ni ahora ni años antes: “A mí Pedro Sánchez no me ofreció ningún cargo político. Yo ya tuve mi momento de político, en el 78, cuando ayudé con la formación de la AFE”, aseveró Vicente del Bosque.

Tras repasar un tanto la actualidad del mundo futbolístico de hoy, nuestros periodistas preguntaron al entrenador campeón del mundo sobre aquel histórico mundial que consiguió en 2010: "En Sudáfrica no era fácil ganarnos. No digo que fuéramos brillantes, pero hicimos muchas cosas bien apoyándonos en muy buenos jugadores", recordó.

Del Bosque también recordó el momento del gol de Iniesta y lo que hizo cuando el árbitro pitó el final y ya era campeón del mudno: “No hice nada en particular. Hice lo que tenía que hacer en el campo y luego esperé para subir a buscar la Copa del Mundo. El gol de Andrés no lo celebré con nadie, apreté un poco los puños porque quedaban cuatro minutos y había que esperar hasta el final. Había que tener tranquilidad e inteligencia. Algo habré intercambiado con mi segundo, nada más", confesó el entrenador.

Para finalizar, el ex seleccionador nacional habló acerca de la labor de la Real Federación Española de Fútbol y de la posible candidatura de Iker Casillas para presidir ese organismo en un futuro: "La Federación ha hecho las cosas bien con la Selección. ¿Iker presidente de la RFEF? Si él se empeña, puede optar a ser presidente de la Federación. Siempre lo he escuchado diciendo que le gustaría ser presidente, tenía ese interés desde hace un tiempo“, concluyó diciendo.

Más información

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.