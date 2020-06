Lo que 'HBO' se llevó

Me apetece poner el final de Lo que el viento se llevó:

Me voy de HBO, Escarlata

- Si te vas, ¿a dónde iré yo?¿Qué podré hacer?

Vete a Netflix. ¿No has pensado en cambiar de plataforma?

- Ahora no puedo pensar en ello, me volvería loca si lo hiciera

¿Y cuándo pensarás en ello?

- Ya lo pensaré mañana

En HBO nos acusan de racistas, y por mucho que llores, las cosas no van a cambiar. El mundo ha cambiado muy rápido, Escarlata. Tu llanto también es el mío porque no entiendo nada, pero he de marcharme de HBO. ¿Cuándo lo harás tu?

- Mañana

Haz lo que quieras, querida. Francamente, no me importa.