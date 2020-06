'Artemis Fowl', la historia detrás de la nueva saga fantástica de Disney

Después de Harry Potter llega otra saga de libros adaptados al cine con acento británico, Artemis Fowl. La primera de las entregas de la colección fue publicada en 2001, en plena fiebre potteriana, y desde entonces ha contado con 8 obras, la última salió al mercado en 2012. La idea de llevarla al cine no es nueva, pero la producción ha pasado por muchos altibajos, según admite el el autor de las novelas, Eoin Colfer. “Es una gran alegría, yo pensaba que ya no iba a ocurrir después de mucho tiempo trabajando en ella. Hace unos años, finalmente me llamaron y me dijeron, sí, se va a hacer. Yo no estaba muy convencido porque pensé que se caería el proyecto en algún momento. Es maravilloso que se haya acabado, la he visto y estoy muy contento con el resultado”, asegura en conversación con El Cine en la SER.

Ahora Kenneth Branagh, que estuvo al frente de una de las entregas de Harry Potter, dirige la primera de ellas. La cinta ha contado con años de producción, un puesto del que salió Weinsten tras el escándalo. Iba a estrenarse en cines, pero el coronavirus ha hecho que vaya directamente en la plataforma de Disney Plus. “No lo sé, es un tiempo extraordinario este, en el que las películas van a los cines, pero también a las plataformas. Espero que las salas no se enfaden porque vayamos a Disney, pero bueno, en realidad son tiempos de cambio. Todo va a ser diferentes, los cines, los conciertos, incluso los restaurantes. Espero que se encuentre una solución en el caso de los estrenos de cine y que Artemis sirva para eso”, analiza el escritor.

Protagonizada por el niño Ferdia Shaw, cuenta con estrellas como Josh Gad, Colin Farrell y Judi Dench. En realidad Artemis Fowl es la historia de un criminal, un joven irlandés que rapta a Holly Short, un hada, con la intención de pedir un rescate que le permita salvar a su padre, un coleccionista acusado de estafar al Estado.

Para pagar su rescate, Artemis debe infiltrarse en una antigua civilización subterránea, el avanzadísimo mundo de las hadas, y llevar al secuestrador el dispositivo mágico más poderoso y codiciado. “El personaje viene de mi hermano. Mi hermano está de acuerdo y también muy contento porque el personaje es muy famoso y ya puede entrar a un bar y decir que él es Artemis Fowl. Cuando era un niño, de diez años, cuando hacías la comunión tenías que llevar un traje con corbata y tal. Vi una foto de él, con una sonrisa pícara y parecía como un James Bond malo y me empecé a imaginar un inicio ahí. Él tiene 40, está casado, pero sigo viéndolo como ese niño pequeño y travieso que era”, admite.

La película mantiene el humor de las novelas, algo esencial, nos decía el escritor irlandés, para poder transmitir el espíritu del personaje. “El humor es una parte importante del libro. En las primeras reuniones con Kenneth Branagh discutimos esto. Porque todo en los libros es divertido y pasas un buen tiempo leyéndolos. No son libros que enseñen grandes lecciones, pero son lo que necesitas después de un día lleno de problemas, porque es la manera de olvidarte de todo. Queríamos que la película tenía que tener ese mismo tono.

Colfer no ha dudado en inyectarle a la historia reflexiones actuales para los jovenes de hoy. Por ejemplo, el cambio climático, o la capacidad de tener segundas oportunidades. “La historia puede ser una metáfora de cómo vivimos, pero no era algo que quisiera meter, es pura coincidencia. Pero sí es importante decirle a la gente que puede cometer errores y que se puede salir de eso. Lo que enseña a la gente es que todo el mundo puede cambiar, incluso alguien que sea un pequeño criminal. Eso es lo bonito de la película”, concluye.