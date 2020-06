Toni Acosta y el problema de ligar tras tanto tiempo confinados

El Grupo vuelve una semana más a la ondas de la Cadena SER y esta semana, Toni Acosta y Sílvia Abril hablarán del bricolaje, un tema que además ha adquirido mucha importancia con la llegada de la cuarentena y el confinamiento.

En el vídeo semanal de promo, Toni Acosta nos habla del bricolaje pero se detiene también en las necesidades que ha ido adquiriendo durante esta pandemia. Ella, soltera, lleva mucho tiempo sin tener citas y ante la perspectiva de que vengan hombres a casa, ha decidido arreglarse.

"Yo hoy me he puesto como una puerta porque vienen los fontaneros", señala Acosta en el vídeo. "Que no es que vaya yo a hacer nada, pero como hemos estado confinados y hace tiempo que no tengo citas... pues van a venir estos señores y voy a esperarlos así", añadió.

"Se habla mucho de la erótica del poder, pero la erótica de un buen bricolaje...", reflexionó Toni, que también habló de lo importante de ser un buen 'manitas' en casa, una característica que "debería ponerse en el perfil de Tinder", aunque la tinerfeña reconoció que no tiene, ni siquiera "uno falso para ver lo que hay".