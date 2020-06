"Un cocodrilo del Nilo no sería capaz de soportar el invierno en un hábitat como el del Pisuerga"

Los cocodrilos son reptiles del orden de los emidosaurios, miden de cuatro a cinco metros de largo, son de color verdoso, cubiertos de escamas durísimas en forma de escudo, hocico oblongo, grandes mandíbulas y cola comprimida, viven generalmente en los grandes ríos de las regiones intertropicales, nadan y corren con mucha rapidez, y son temibles por su voracidad, según la RAE

Hay unas 23 especies de cocodrilos y los hay muy grandes y muy pequeños, explica Borja Reh, herpetólogo, quien señala que hay largartos más grandes que algunas especies de cocodrilos. "En términos de tamaño, el cocodrilo del Nilo, que es la especie que se habla que podría estar en Valladolid, podría llegar a los 6 metros de longitud", cuenta. Pero además, también está, entre otros, el cocodrilo poroso, que tiene el récord midiendo 6 metros 40.

Sobre la posibilidad de que un cocodrilo del Nilo sobreviva en el hábitat del río Pisuerga, Borja explica que "no serían capaces de soportar el invierno en esa zona geográfica", aunque no se aventura a decir que no esté allí.No obstante, señala que otas especies como el caimán del Mississippi sería capaz de aguantar el clima en un invierno suave.

"La mayoría de la gente piensa que los cocodrilos solo comen grandes presas", cuenta Borja, quien señala que es "todo lo contrario" y que en general, su alimentación se basa en peces.

Estos animales son bastante longevos, señala el experto, y pueden llegar a vivir 100 años. "Los cocodrilos en su medio son tremendamente peligrosos, pero fuera de sus medios son bastante torpes"explica Borja, quien señala que en tierra normalmente nunca atacan y "avisan primero" para que te alejes de la zona