Una banda sonora para la censura de HBO a "Lo que el viento se llevó"

De pequeño los otros niños le rechazaban porque era tartamudo. Se refugió en la música y el que le rechazó fue su padre, un predicador del Mississippi que consideraba que el blues era la música del diablo. John Lee Hooker se fue a Detroit donde consiguió su primer contrato gracias precisamente a esa característica. Al dueño de la casa de discos donde se presentó tocando sus canciones le entró la curiosidad por un tipo que tartamudeaba al hablar y no lo hacía en cuanto se ponía a cantar.

La tartamudez está también detrás la censura que sufrieron The Who con el himno My Generation. Escucha la sección y descubre la historia de un caso que recuerda al de Lo Que El Viento Se Llevó y HBO que hemos conocido esta semana. Y sobre todo disfruta de la versión que el amigo de Pino hace del Tubular Bells, legendario disco de Mike Oldfield, que sirvió de banda sonora para El Exorcista, otra película que también sabe bastante de censuras