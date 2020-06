La divertida anécdota de Jonathan Silva con Messi: "Me tocaron la puerta... ¡y era Messi!"

Corría el año 2014 y la selección argentina de fútbol, en ese entonces dirigida por Gerardo 'El Tata' Martino, afrontaría una nueva fecha FIFA. Una nueva ventana de compromisos internacionales donde Jonathan Silva tuvo la oportunidad de participar en la expedición albiceleste y compartir así con el astro del fútbol mundial, Lionel Messi, con el que tuvo una anécdota curiosa que compartió en una entrevista que le hizo el club Estudiantes de La Plata.

El defensor del CD Leganés, confesó en 'Estudiantes Play' que se sentía como 'un sapo de otro pozo' por compartir, tan joven, con las estrellas del fútbol argentino: "El simple hecho de estar con Mascherano, Messi, Agüero, Di María... Estábamos todos juntos en una pieza y yo era un sapo de otro pozo. Un día nos juntamos a jugar a las cartas y no sabía que se juntaban también al día siguiente. Entonces, después de cenar, me fui a mi habitación. Me golpearon la puerta... ¡y era Messi!", comenzó contando Silva.

Adentrados en la anécdota, el del Leganés siguió: "Yo estaba en calzones por meterme en la cama a mirar la televisión cuando él llamó a la puerta. Le pregunté qué pasaba y me dijo que me estaban esperando para jugar a las cartas. Me vestí en menos de un minuto y fui corriendo", acabó contando entre risas.

🎥 "Sueño con salir campeón en UNO", @3jonathansilva y una promesa de amigos que ilusiona a toda la Familia Pincha 🤩🇦🇹



▶️ ¡Disponible en @EstudiantesPlay! pic.twitter.com/6cCrBqcRJb — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) June 11, 2020

