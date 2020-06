El Eibar volverá a la competición por la puerta grande, en su regreso deberá enfrentarse al Real Madrid. Mendilibar, ha pasado por El Larguero para explicar cómo han sido los días previos y cómo prevee el partido.

Asegura que tiene sentimientos encontrados y mucha incertidumbre: “Es algo nuevo y yo creo que todos estamos expectantes, a ver cómo empezamos”. Además, reconoce que veía complicada la vuelta: “pensaba que cuando había 800 o 900 fallecimientos era muy difícil, luego miedo al repunte”.

Sobre el estado físico del equipo, asegura que para él es una incógnita: “No sé como llega el equipo, después de estar dos meses confinados, los primeros 10 días, entrenamientos individuales, luego grupales y solo dos semanas con entrenamientos de todo el equipo… creo que no estamos preparados ninguno de los equipos, para mi será una sorpresa lo que pase en el Di Stéfano”.

Las gradas vacías, es un tema que especialmente le duele: “Yo creo que el fútbol sin público en el estado no es fútbol. Estoy viendo la Bundesliga y me cuesta ver un partido entero sin público, otra cosa es que se puede jugar de esta forma”.

Competición adulterada

Volverá jugar, pero porque se lo han impuesto, no por decisión propia: “Con los entrenadores y capitanes iba haber una consulta con La Liga, y hasta el día de hoy, a los médicos creo que los callaron, pusieron pegas y les hicieron callar”.

Asegura que la competición no es ni parecida al modelo inicial, y que por lo tanto está adulterada: “pasamos de estar jugando con tres cambios a cinco, de contratos que terminan el 30 de junio y las últimas jornadas no sabemos si podemos contar con los jugadores que terminan contrato, yo todavía no se si todavía se para si hay descensos, si hay campeón… Hay un montón de cosas que no tenemos claras”.

Además, su equipo no pisará el Santiago Bernabéu, jugarán en el Alfredo Di Stéfano, campo que suele usar el Real Madrid Castilla, decisión que no comprende: “Creo que eso no se permite. Recuerdo un año el Athletic de Bilbao en un partido concreto, su entrenador quiso estrechar el terreno de juego y LaLiga o la Federación no le dejó cambiar porque era cambiar las dimensiones de un terreno de juego en medio de una competición”.









