The Doors: boicot, locura y vuelta a los orígenes

En 1970, The Doors regresaron a las tiendas con Morrison Hotel, un disco con el que la banda californiana volvía al blues rock tras la experimentación fallida de su anterior trabajo.

Portada de 'Morrison Hotel', el quinto álbum de The Doors / Elektra Records

Con su quinto álbum, la banda californiana, que llevaba una racha tremenda, volvía a mirar a sus orígenes firmando un disco con menos riesgos y algunas de sus canciones más recordadas.

La edición de Morrison Hotel estuvo salpicada por el escándalo del concierto en el que Morrison se sacó el pene y al margen del proceso judicial se llamó al boicot contra The Doors. A pesar de ello nada evitó que el álbum conectase con el público con temas como Roadhouse blues, Indian Summer, Peace Fog y You Make Me Real.

Esta semana hacemos u viaje musical por su historia, contexto y canciones de la mano del músico y productor Guille Mostaza y los reportajes de Lucía Taboada.