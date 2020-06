Carrusel Confidential: El PSG pretende juntar a Lucas y Theo Hernández

Lucas Hernández como sustituto de Thiago Silva

Leonardo confirmó hace unas horas que el central brasileño no va a seguir la próxima temporada en Paris, y hoy Carrusel Confidential te cuenta quién es el objetivo número uno de los franceses para el centro de su defensa: Lucas Hernández.

Su adaptación al Bayern de Munich no está siendo la esperada, ni como central ni como lateral está teniendo hueco, y el ex del Atleti se ha visto adelantado por la derecha por Alphonso Davies. Y los alemanes, pese que le ficharon hace sólo un año, no verían mal recuperar una inversión que recordemos rondó los 80 millones de euros.

El PSG ya ha comenzado las conversaciones con el entorno de Lucas para conocer su predisposición al cambio y hay algo que le llamaría mucho la atención a la hora de firmar por el equipo francés: poder coincidir con su hermano.

En París no va a seguir Thiago Silva y tampoco Kurzawa, por lo que también buscan lateral y la opción de Theo Hernández también está sobre la mesa y de manera más factible que Lucas porque no sería un traspaso tan caro a pesar de su gran temporada en Milán. Así que Garrido, el mercado ya empieza a moverse, los contactos ya han comenzado... y apunta esta operación que no es sencilla, pero tampoco imposible. Ver a los hermanos Hernández en el PSG.

El Manchester City quiere a Achraf

Han salido muchos clubes interesados en Achraf , una de las joyas de la temporada en Europa. Pues de todas esas novias la publicadas, el City es la que más ha insistido en los ultimas semanas. No para ficharle ya, si no saber su disponibilidad.

Y es que el City está a la espera de la sanción que le impediría hacer fichajes. Esta semana se han reunido en el TAS, no debería demorarse mucho la resolución y en caso de salirse con la suya, irán a por Achraf.

Encaja en el perfil de jugador que están buscando. Así lo reconocen a Carrusel Confidencial agentes metidos en operaciones con el club inglés. 60 millones se paga casi por cualquiera en la Premier, y su evolución en Alemania le abre perfectamente las puertas de la Premier.

Más información

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (14/06/2020 - Tramo de 19:45 a 20:45) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Los goles | Gol de Pedro Bigas (Real Madrid 3 - SD Eibar 1) 00:00:57 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Los goles | Gol de Marcelo (Real Madrid 3 - SD Eibar 0) 00:01:52 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Los goles | Gol de Sergio Ramos (Real Madrid 2 - SD Eibar 0) 00:01:14 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Confidential | El Manchester City tiene en su órbita a Achraf 00:04:15 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (14/06/2020 - Tramo de 18:45 a 19:45) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Iturralde: "El gol del Real Madrid es legal" 00:01:33 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Los goles | Gol de Kroos (Real Madrid 1 - SD Eibar 0) 00:01:51 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (14/06/2020 - Tramo de 17:45 a 18:45) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (14/06/2020 - Tramo de 16:45 a 17:45) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Entrevistas | "Por suerte no os hizo caso": Capdevila da valor a una decisión clave de Del Bosque en el Mundial de 2010 00:11:31 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (14/06/2020 - Tramo de 15:45 a 16:45) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (14/06/2020 - Tramo de 14:45 a 15:45) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Carrusel Deportivo | Carrusel Deportivo (14/06/2020 - Tramo de 13:45 a 14:45) 01:00:00 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Los goles | Gol de Diego Costa (Athletic Club 1 - Atlético de Madrid 1) 00:00:49 Play/Pause Descargar Mostrar Whatsapp Twitter Facebook X

Las últimas noticias del mundo del deporte. Consulta todos los contenidos de 'El Larguero' de Manu Carreño y los últimos audios de 'Carrusel Deportivo' con Dani Garrido. Además, la última hora de la pandemia del coronavirus, en la SER. Consulta la evolución de contagiados, fallecidos y recuperados en España y los últimos datos por Comunidades Autónomas. Y no te pierdas el podcast Informe Coronavirus (escúchalo en nuestra App en iOS y Android o suscríbete en iTunes, iVoox, Spotify o tu agregador favorito). También puedes recibir nuestra newsletter diaria con las noticias, reportajes y audios más destacados día.