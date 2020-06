"Ha sido un tsunami": la historia detrás de los médicos que combatieron el virus en La Paz

Escucha el reportaje completo:

"Fue realmente un tsunami para el que no estábamos preparados". Así de contundente se muestra Angélica Rivera, coordinadora adjunta en funciones del servicio de urgencias del Hospital La Paz de Madrid, uno de los más importantes a nivel nacional. Ni ella ni su compañera en la Urgencia, Rosario Torres, creyeron que vivirían algo así: "teníamos unos protocolos para ir llenando diferentes salas, pero cuando dejamos de seguir el protocolo es cuando dijimos: 'madre mía, esto se ha desbordado'"

"Fue realmente un tsunami para el que no estábamos preparados": la historia detrás de los médicos que combatieron el virus en La Paz https://t.co/7OStwidgaB Reportaje de @rafamuniz93 pic.twitter.com/TxIPMfIyZH — Cadena SER (@La_SER) June 14, 2020

"Ha sido apocalíptico, la gente se ahogaba"

Durante el pico máximo de la pandemia el hospital llegó a atender a más de 1.100 personas a la vez con coronavirus. A día de hoy solo quedan una veintena. Y se concentran en la décima planta, desde donde les supervisa Fernando de la Calle, médico de la unidad de patología importada y medicina del viajero. El peor momento para él fue cuando vio a "la gente sola, sin poder recibir visitas y padeciendo una sensación de que se ahogaban". Su mano, protegida con un guante, fue el único contacto que tuvieron muchos enfermos de coronavirus antes de morir. "Intenté transmitir esos mensajes que me decía la familia: 'dile que le queremos, que le echamos de menos'"

La Dra Rivera (izq) y la Dra Torres (der) / Ambas coordinan las urgencias de La Paz / Rafa Muñiz

De la Calle también recuerda cómo era el ambiente por los pasillos del hospital a finales de marzo: "había pacientes que sufrían una parada cardiorrespiratoria y había que correr. Era una situación de agitación" relata. "Nos teníamos que vestir corriendo porque el paciente estaba en parada". Eso, apunta, será uno de los momentos que nunca podrá olvidar.

Hoy el hospital ha recuperado gran parte de su actividad habitual antes de la pandemia. El gimnasio, que se utilizó como una sala improvisada de Urgencias, vuelve a estar vacío. Ocurre lo mismo en la recepción, donde se tuvieron que colocar decenas de sillones para hacer frente a la ingente cantidad de pacientes que llegaban cada día.

"Pensar en una segunda ola me da angustia"

El gimnasio de La Paz antes y después de la pandemia / Se instalaron sillones para atender a todos los pacientes / Rafa Muñiz

La doctora Torres teme un repunte de los casos en los próximos meses. "Es un poco angustioso la verdad, no sabemos si tendremos la suficiente fuerza para poder afrontar lo mismo que vivimos. Te da agobio solo de pensarlo", asegura. El doctor De la Calle ve con tristeza algunas conductas incívicas que se producen entre la ciudadanía. "Ha habido muchas familias que lo han pasado fatal y no tener el cuidado necesario fuera supone menospreciar a todas aquellas personas que no han podido despedir a su familiar", añade.