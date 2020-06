Residencias: "A los mayores no se les han dado las soluciones que requerían"

En el programa de este domingo de SER Consumidor nos adentramos en el conflicto de las residencias de ancianos, analizamos la legalidad de la nueva tasa Covid y conocemos la nueva realidad de los centros comerciales y las piscinas, entre otras cosas.

" A los mayores no se les han dado las soluciones que requerían"

Este domingo en SER Consumidor hemos analizado el conflicto de los numerosos fallecidos en las residencias con una asociación del sector, que atiene centros en todo el país, Círculo Empresarial de Atención a Personas ( CEAPs).

Diego Juez, su secretario general ha reconocido que "a los mayores no se les han dado las soluciones que se les tenía que dar y es necesario dotar de recursos a la dependencia" y también ha dicho que "no se han producido todas las derivaciones hospitalarias que deberían. Lo que ha fallado es el sistema sanitario, no el social”.

No obstante, ha pedido ayuda para salir de esta situación: "Se ha visto una imagen muy negativa de las residencias cuando lo que necesitábamos era apoyo y ayuda. Queremos soluciones de carácter inmediato y mirar hacia el futuro".

Xuan Antón Pérez-Lema, abogado de REDE, Federación de Asociaciones de usuarios de Familiares de Residencias, que esta misma semana semana ha presentado una nueva querella por el caso residencias, también ha estado en SER Consumidor y ha opinado que "el Gobierno no tiene responsabilidad en las residencias, la tienen los gobiernos autonómicos" y ha criticado que en algunas comunidades autónomas como Galicia, "algunos ancianos tenían vetada la asistencia a hospitales".

“Muchas comunidades no abrirán sus piscinas”

El presidente del Consejo General de Administradores de Fincas, Salvador Díez, ha explicado en SER Consumidor que algunas comunidades de vecinos han declinado abrir las piscinas este verano “por las dificultades y gastos que suponen las medidas de seguridad por el covid que hay que implantar”. Ha avisado también de los peligros de las piscinas de plástico que algunos vecinos compran para las terrazas: “El forjado no siempre está preparado para soportar el peso de las mismas”.

Polémica por la tasa Covid

¿Es legal la tasa covid por limpieza, desinfección, etc que cobran algunos establecimientos y profesionales? Se lo hemos planteado en el programa a Óscar Castro, presidente del Consejo General de Dentistas y a Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Derecho de Consumo. Los dentistas ha señalado que sí lo es “porque tenemos más gastos por esta situación”, pero para el abogado Ribón “es claramente ilegal”. Coincide con la postura del Ministerio de Consumo.

Renta: ¡como ahorrar 500 euros!

También hemos conocido una aplicación que ayuda a evitar errores en las declaraciones de la Renta, los que puede tener incluso la que envía la propia Agencia Tributaria, y que puede suponer ahorros de unos 500 euros de media.