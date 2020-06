Las preguntas canallas de Carrusel: "Kubo ha sido una herida para el barcelonismo"

El fin de semana donde volvió el fútbol español, como era costumbre, los analistas de Carrusel Deportivo se sometieron a las Preguntas Canallas del director de Carrusel, Dani Garrido, sobre la jornada liguera.



¿'Flaqui', le crees al VAR en el primer gol del Real Madrid frente al Eibar?

- Sí, claro que me lo creo. Ojalá sea tan rápido y eficaz como hoy.



Antonio Romero, imagina que puedes recuperar a un jugador ya retirado de la Selección Española campeona del mundo para la actual, ¿quién sería?

- A David Villa.

Jesús Gallego, si fueses el presidente del Real Madrid, ¿cuántos años de contrato le ofrecerías a Sergio Ramos?

- Una sola temporada. Una a una, les viene a ambos bien.



Jordi Martí, si pudiéses robar uno de los jóvenes talentos al Real Madrid, ¿quién sería: Odegaard, Kubo o Achraf?

- A Take Kubo, porque ha sido una herida para el barcelonismo. Me sabe muy mal que el Barça haya desperdiciado la oportunidad de ficharlo.

Hoy Zidane ha cumplido 200 partidos con el Real Madrid, de todos los entrenadores que han dirigido a los blancos, ¿con quién te quedarías para dirigir una final, Mario Torrejón?

- Ninguno como Zidane.

Julio Pulido, ¿sigues pensando que Zidane no es uno de los 10 mejores entrenadores de La Liga?

- Sigo pensándolo, mientras no me demuestre lo contrario seguiré pensándolo.

Antón Meana, si el CSD decide en un tiempo que puede entrar la gente en los estadios, ¿Florentino se mantendrá sin meter a nadie en Valdebebas?

- Sí, creo que Florentino se mantendrá firme porque no se quiere responsabilizar de ningún contagio entre los aficionados y porque no quiere elegir qué socio entra y quién no.

Dani Garrido dijo que Lopetegui es el mejor entrenador español de La Liga, ¿quién lo es para ti, Pablo Pinto?

- José Bordalás.

¿Volverá el Atlético de Madrid a por Cavani, 'Tala'?

- Lo de Cavani se torció en invierno y creo que será muy complicado volver a reconstruirlo.

¿Volverá el Barça a intentar el fichaje de Neymar, Marcos López?

- Me gustaría que no.

¿Crees que la imagen de Casillas se ha deteroriado desde que anunció su candidatura a la presidencia de la RFEF, Julio Pulido?

- Desde que no ha hecho absolutamente nada por luchar por esa presidencia y desde que no aclara si se presentará o no, sí.

Si tuviéseis que repartir un porcentaje de éxito de la vuelta al fútbol entre Irene Lozano, Rubiales y Tebas, ¿cuál sería?

- Jesús Gallego: Tebas 50%, Irene Lozano 30% y Rubiales 20%

¿Sóis partidarios de que La Liga, y no los clubes, sea quien castigue a los jugadores si se saltan el protocolo?

- Antonio Romero: Habría que hacer un reglamento nuevo porque no está capacitado para ello, pero creo que sí.

- Iturralde: Tiene que sancionar LaLiga.

