Soledad Gallego explica por qué deja 'El País: "No quiero proyectos largos"

Escucha la entrevista completa a Soledad Gallego-Díaz en ‘Hora 25’:

El Consejo de Administración del diario ‘El País’ ha decidido este lunes acuerdo de nombramiento de nuevo director del periódico. El consejero delegado del grupo PRISA y presidente del Consejo de Administración de ‘El País’, Manuel Mirat, ha propuesto a Javier Moreno en sustitución de Soledad Gallego-Díaz, cuyo compromiso de permanencia por dos años venció hace unos días. El relevo, tal y como recoge el Estatuto de la Redacción del periódico, ha sido comunicado este lunes al Comité de Redacción y será sometido a una votación consultiva de la plantilla del diario, que se celebrará el próximo miércoles.

Soledad Gallego-Díaz seguirá vinculada a ‘El País’ colaborando habitualmente en sus páginas, y durante su periodo al frente del diario ha puesto en marcha el modelo de suscripción, que está funcionando desde el pasado 1 de mayo. Javier Moreno, quien ocupó la dirección de ‘El País’ entre 2006 y 2014 y que en la actualidad es el director de ‘El País América’, tiene por delante el reto de culminar el proceso de transformación digital del periódico.

Antes de ser nombrada directora del país, Soledad Gallego-Díaz era colaboradora habitual del programa ‘Hoy por Hoy’ que conducía Pepa Bueno. Este lunes, la periodista pasa por ‘Hora 25’, con Pepa Bueno al frente, para hablar sobre el relevo al frente del diario.

"Cuando me llamó Mirat yo le dije que el proyecto tenía que ser de dos años, que lo que no hiciese en dos años no lo iba a hacer en tres. Yo no quiero proyectos largos, no tengo edad"

"Es muy fácil trabajar en esa redacción. A mí me gusta trabajar en redacción y la de El País es la mía"

"El periodismo, como todo, tiene sus cosas peores y sus cosas mejores. Es verdad que lo que hay en España es una gran confusión entre periodismo y otras cosas que no lo son. El periodismo necesita base en un trabajo profesional y en unos datos. Lo otro es otro tipo de comunicación. Hay muchas web que no son periodismo, que difunden rumores y que presentan como información cosas que no lo son"

"Me han pedido que recupere mi columna y lo haré. Una columna semanal ya la hice antes durante muchos años y me gusta mucho"

"Tendré mono de la redacción, eso seguro, y lo echaré mucho de menos. Pienso ir a verles cuando me entre la morriña. Son unos profesionales estupendos"