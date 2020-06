Los silencios en Villar de Corneja: "Si no tenemos gente, ¿qué vamos a contagiar?"

Estos días se hace oír y ver una campaña de la Asociación Española contra la Despoblación que pone de manifiesto que las imágenes de calles y plazas vacías por culpa del coronavirus y el confinamiento, ya eran la estampa habitual de gran parte de los municipios españoles. Y así seguirá siendo en la “nueva normalidad”.

Pongamos nombre a uno de esos municipios. Villar de Corneja, en la provincia de Ávlila. Tiene ayuntamiento propio, juez de paz, iglesia con artesonado mudéjar, altar mayor barroco y una larga historia que le relaciona con el emperador Carlos V, el Señorío de Valdecorneja y por tanto a los Duques de Alba.

Pero no tiene escuela, no tiene centro médico, no tiene farmacia, no tiene tiendas, no tiene bar. Solo tiene censadas 32 personas de las que, habitualmente solo viven entre 13 y 18 con una media de edad muy alta. Si no se produce un giro, su destino es desapaecer o subsistir como residencia vacacional o de fin de semana de unos pocos.