La desescalada en los abrazos: ¿volveremos a darlos?

Con la desescalada hemos recuperado las terrazas, las reuniones familiares, se ha podido ir a ver a familiares en las residencias y hasta el fútbol ha vuelto. Pero ¿y los abrazos? Dicen los expertos que tardaremos más de un año en abrazarnos con la alegría que lo hacíamos antes. Para Jose Ramón Ubieto, psicólogo clínico y psicoanalista y profesor de la Universidad Oberta de Catalunya, que publica en la Vanguardia " El duelo por los abrazos" para los españoles los abrazos son más importantes por cultura y tradición. Además “el abrazo es un ritual antiguo que suple alguna de las carencias del lenguaje, esas cosas que no podemos decir con las palabras” .Para el psicólogo Jose Ramón Ubieto no todos los abrazos son iguales pero “el abrazo nos compromete, tiene muchos significados. Por eso en los funerales se abraza mucho porque no hay palabras de consuelo posible”.

El abrazo tiene además un componente social, de pertenencia al grupo desde la mafia a los apóstoles pasando por un equipo de fútbol. Tiene muchos significados que se han ido constituyendo a lo largo del tiempo y en nuestra cultura un valor importante. “El abrazo es transgeneracional pero es importante y tiene su significado pata todas las edades”, nos dice Jose Ramón Ubieto. “En esta pandemia hemos perdido muchas cosas y una de ellas es la proximidad física que hemos de ir recuperando. El abrazo no se pude prohibir aunque se desaconseje”. Para el psicólogo las terrazas se presentan como pequeños sustitutos y en ellas hay que buscar las palmadas y los pequeños contactos físicos.

Alfredo Corell es inmunólogo y miembro de la Sociedad Española de Inmunología. Hace unos días nos dijo que debíamos hacernos a la idea que, de momento, ni un solo beso ni abrazo a los abuelos. Hoy nos señala que “vamos a ver cómo se comporta el virus en verano aunque es verdad que de este virus vamos sabiendo cosas cada día. Pero ahora lo que tenemos claro es que de besos nada y abrazos con mascarilla porque debemos tener claro que la mascarilla ha venido para quedarse”.