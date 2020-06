Emilio Morenatti, fotógrafo de Associated Press: "Fotografías una playa atestada y te llevan a la hoguera"

La imagen en cuestión lleva más de tres millones de visualizaciones en Twitter y más de un millón de interacciones directas vía mensajes en la red. Su autor lleva más de treinta años de carrera profesional en el periodismo gráfico, fue galardonado con el premio Ortega y Gasset en 2013, y ha cubierto con su cámara desastres y guerras por todo el mundo.

El viernes pasado Emilio Morenatti, director de Fotografía de Associated Press para España y Portugal, tenía el día libre y estaba dando una vuelta por Barcelona con sus hijos mientras tomaban un helado. Al asomarse al mirador de una de las playas urbanas de Barcelona el pasado viernes vio lo que, sin dudarlo un momento, era una noticia en imágenes. Miles de personas abarrotando el arenal sin mantener la distancia de seguridad por la pandemia.

En ese momento supo que no podía llevar allí de paseo a sus hijos, y en segundo lugar, que ya se había acabado su día libre. Volvió a casa, cogió la cámara y regresó en patinete al lugar para captar la imagen que horas después ocupaba la portada de La Vanguardia y las páginas interiores de varios medios más.

‘Lo que no imaginé es que la cosa se iba a salir de madre como se salió en Twitter. Supongo que había allí mucha gente, y muchos de ellos acabaron rajando en la red’, ha contado esta tarde en La Ventana. El caso es que Emilio se vio sometido a una campaña de ataques e insultos que cuestionaban la veracidad de la imagen y le acusaban de haber manipulado la realidad.

‘Yo no tenía dudas, pero soy informador y necesitaba responder a quienes sí pudieran tenerlas para defender mi trabajo’. Para entonces en redes había quien aseguraba que había visto a Emilio en Cádiz ese mismo día de la foto a esa misma hora. Así que Morenatti regresó al día siguiente a la misma playa y volvió a captar una imagen del arenal, en este caso con su teléfono móvil, y la subió a las redes para certificar que la muchedumbre no era cuestión de su lente sino de un número excesivo de bañistas que a todas luces superaban el aforo permitido para la fase 2 del estado de alarma, que era y es aún la vigente en Barcelona. ‘Mientras estaba allí ví como empezaban a aparecer agentes de la Guardia Urbana y cuando les pregunté me dijeron que iban a intervenir para limitar los accesos, como luego ocurrió. Así que en ese momento me quedé más tranquilo y pensé que no iba entonces tan desencaminado’.

Morenatti ha reflexionado sobre el episodio lamentando la polarización que ahora define casi todo posicionando cualquier acción en un bando u otro.‘En una manifestación reciente me preguntaron que de qué bando era, porque si era de los buenos podía tomar imágenes pero si era de los malos no. Yo simplemente respondí que no era ni de unos ni de otros, que era periodista’.

‘Ahora hay mucho negacionismo. Cuando en redes la gente ve algo que no les gusta, solo piensan en que a ver si nos van a cortar el rollo y nos mandan otra vez a la fase 1. Y lo resuelven acusando al mensajero, negando la realidad sin ni siquiera contrastar e intentando cargarse tu credibilidad profesional. Con todo orgullo, meto una portada en La Vanguardia y me llevan a la hoguera. Yo he cubierto guerras y me pregunto: ¿qué pasaría si aquí estuviéramos en guerra, acabarían directamente con los informadores?’.

Con todo, Emilio se queda con una idea de todo este episodio, en el que también ha tenido el respaldo de sus compañeros de profesión y de muchos tuiteros. ‘La imagen aún es potente y sirve para cosas. Lo hemos visto con el caso de George Floyd en Estados Unidos. El día que mis fotos o las de cualquier otro compañero se ignoren y no se publiquen habremos perdido’. Ésta sirvió para que se limitase el aforo en una playa donde no se estaba respetando la distancia de seguridad en mitad de una pandemia que se ha cobrado miles de vidas.