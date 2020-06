Romero sobre el abandono de Iker: "Es una prueba de que terceras personas lo han utilizado como un cromo"

Iker Casillas anunció su retirada de la carrera por la presidencia de la RFEF, a pesar de su convicción cuando lo anunció donde afirmaba que daría igual la fecha de convocatoria, ya que de todas formas se podía contar con su participación en los comicios.

Incógnitas sobre sus planes, propuestas y equipo de trabajo durante los últimos meses que han acabado por quitarle la idea de la cabeza a la leyenda del fútbol español, quien acusa de "vergüenza" al proceso electoral organizado por la RFEF, ya que según señala dicho comunicado, Iker quería "un proceso electoral justo y transparente". Los meses de pandemia también han jugado en su contra, según considera, y son los motivos principales para abandonar la lucha de poder.

Antonio Romero critica a su entorno, a quien considera que ha hecho precipitarse a Iker, aunque achaca el mayor porcentaje al portero madrileño: "Es la prueba más que evidente de que gente alrededor de Iker Casillas tenía más ganas de enfrentarlo contra Rubiales que él mismo. Lo veo como una prueba de que terceras personas lo han utilizado como un cromo", afirma y se explica.

"El fracaso es de Iker Casillas. Tienes que explicar mejor y más concretamente por qué abandonas esta carrera. Se está rodeando de un entorno nocivo, que está haciendo que se precipite demasiado, el entorno le está haciendo menos bien del que él se piensa. Para tener una candidatura potente tenías que rodearte de un buen equipo", sentencia.

Desde la Federación afirman que no le sorprende la decisión de Casillas y que estaban convencidos de que no llegaría a las urnas.

Todo se reduce a la falta de ideas y propuestas que no se han escuchado desde un equipo que no se conocía, para el fútbol español como opina Antón Meana: "No hemos escuchado ni una sola propuesta para el fútbol español por parte de Iker Casillas. Ha tenido tiempo en estos cuatro meses para proponer y no ha hecho nada"

Javi Herráez aludió a lo escabroso y lo laborioso que es llevar a cabo una candidatura favorita, ejemplo de ello es Rubiales, presentándose cuando sabía que iba a ganar: "Aquí o te bajas al barro o no ganas. Así le paso a Rubiales que se recorrió España para ganarle a Larrea", sentenció.

