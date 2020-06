El director del Hospital Clínic admite que hay miedo a un rebrote de coronavirus aunque estén más preparados

Cero urgencias y cero hospitalizados. El pasado domingo no hubo ningún caso de coronavirus en el Hospital Clínic de Barcelona. La situación no se ha vuelto a repetir aunque la tendencia continúa siendo de pocos casos. "La cifra de 0 no la hemos repetido. El tuit fue más de esperanza que de realidad. Los casos parece que van a continuar durante tiempo", ha explicado Antoni Castells, director médico del Hospital Clínic de Barcelona en una entrevista en 'Hoy por hoy' con Àngels Barceló.

"Desde mayo hay un alivio y estamos volviendo a la normalidad. Parece que vamos en la buena dirección pero con prudencia para que no haya un rebrote. Tenemos miedo, es una incertidumbre porque no tenemos datos fiables ni certezas de otros años para ver cómo va a ser el comportamiento del virus", ha explicado Castells que ha puesto de relieve la importancia de potenciar el sistema de vigilancia epidemiológico. Si hay un rebrote, la detección de casos es fundamental. "Estamos condenados a vivir con incertidumbre y a que haya nuevos brotes. En América Latina es donde lo están pasando peor ahora. Puede ser que cuando vengan ciudadanos de otras partes del mundo puede haber brotes, lo importante es que sean detectados", ha insistido.



"Mejor si el rebrote es a final de año que en julio"

Castells ha explicado que ahora se está más preparado que en marzo si hubiera un rebrote. "Si fuera mañana sería más complicado por el cansancio de los profesionales. Si es estacional, a finales de años estaríamos más preparados que a finales de marzo. Sabemos cómo hicimos frente y sabemos cómo poner y dónde las unidades de cuidados intensivos, hemos aprendido la forma de sectorizar, medidas de higiene. Hemos aprendido mucho en este tiempo", ha asegurado Castell que también cree que habrá el material sanitario necesario porque ahora están en fase de aprovisionamiento. Algo que no se pudo en primavera a causa del desabastecimiento. Las industrias en China estaban cerradas por la pandemia.

El director del Clínic pide no relajar las medidas y ser responsable. "Cada vez que veo una actitud irresponsable me vuelvo tres meses atrás, a una situación que no habíamos visto antes y que daba miedo. Cuando veo las playas llenas y situaciones irresponsables pienso que ojalá no volvamos a esa situación", confiesa.

Sostiene que la "madrileñofobia" o "barcelonafobia" no tiene sentido: "Casos puede haber en cualquier momento. Lo importante son los mecanismos de vigilancia epidemiológica. Las disputas entre territorios nunca ayudan".

Castells afirma que estos últimos 100 días ha sido un período en el que la relación con el tiempo ha sido curiosa: "Parece que hace mucho tiempo de todo y a la vez que todo ha pasado muy rápido".