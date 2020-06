Ganar un premio siempre es complicado, y más cuando uno está fuera de su país. Pero ¿ganarlo dos veces? Antonio Texeira es un extremeño que acaba de ganar, por segunda vez, el Emmy a " Mejor presentador de noticias" de la Academia nacional de la Televisión en Estados Unidos. Lo ha hecho por su trabajo al frente del informativo de prime time de la cadena NBCUniversal Telemundo que tiene su sede regional en Las Vegas. “El primer premio está en Mérida en casa de mis padres junto a mi foto de comunión y el segundo, el de este año, me lo entregan hoy”, nos confirma Antonio Texeira. Él no pudo recibir el premio en mano por el coronavirus. La gala no se pudo celebrar en el teatro San Diego (California) como estaba previsto y solo se transmitió por internet el pasado sábado. En la tele local de Extremadura Texeira hizo deportes en los informativos de fin de semana, en Localia de todo y en TVE, donde primero fue becario, acabó en “España Directo”. También trabajó en Antena 3 y en Telecinco. En Estados Unidos lleva 4 años donde llegó tras trabajar en Rusia. “Es verdad que llegué a Rusia con muchas dudas, pero reconozco que esa etapa me ayudó. Cuando estaba en Rusia me llamó un reclutador de talentos de Telemundo, pero no me lo creía. Nunca en mi vida imaginé que iba a trabajar en Estados Unidos”, nos dice un feliz Antonio Texeira.

El racismo en la tele de aquí y de fuera

¿Existe racismo en la televisión actual? ¿Cuándo determinadas minorías aparecen, bien sea en la ficción o en programas de cadenas generalistas, lo hacen respondiendo siempre al mismo estereotipo? ¿Qué pasa en otros países? Todas estas preguntas nos las planteamos esta semana a partir de que la plataforma HBO, aprovechando las revueltas sociales del " Black Lives Matter", anunciara que retiraba de su catálogo la película " Lo que el viento se llevó”. Ahora, tras un ruido mediático importante, la plataforma ha anunciado que la película regresará al catálogo, pero con una discusión de su contexto histórico. Este lío ha hecho que otros creadores hayan pedido perdón por sus trabajos. Por ejemplo: Marta Kauffman, creadora de la serie "Friends" que ha llegado a pedir perdón por la falta de diversidad de la serie.

Fuera de nuestras fronteras nos encontramos con países como el Reino Unido donde la BBC ya ha dejado fuera del catálogo la sitcom "Little Britain", donde algunos actores se pintaban la cara para representar a personajes negros. Y hasta todo un clásico de la televisión británica, la comedia "Fawlty Towers" ha visto como uno de sus episodios, titulado Los alemanes, ha sido retirado de la plataforma online UKTV, propiedad de la BBC, por la falta de diversidad de la serie. O Alemania donde, siendo un debate que está en sus comienzos, no se habla tan categóricamente de censura sino de una medida de respeto sin más. Y comparada con España, en Alemania hay muchísimos presentadores y presentadoras de color, muchas de ellas comprometidas con su comunidad como Jana Pareigis, o Arabella Kriesbauer.

¿ Y en España ? “Vamos mejorando pero no lo hacemos todo lo bien que deberíamos. Cada vez aparecen mas pero la forma en que aparecen dibujados no es un retrato fiel a la realidad española”, nos dice María Marcos Ramos, Doctora en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Salamanca donde participa en diferentes investigaciones sobre medios de comunicación y minorías étnicas. La llegada a España de las distintas plataformas presagiaba un cambio pero no ha sido así “Todos pensábamos que nos iban a ofrecer una fotografía más fiel pero nos encontramos que en ellas, en lo que se refiere a ficción nacional, un 87% son personajes nacionales y sólo un 10% inmigrantes con una gran mayoría de caucásicos”, nos dice María Marcos. Para la experta “hay series muy actuales como “La casa de Papel” o “Élite” que no son tan modernas como pudiéramos pensar mientras que otras como “La embajada” o “Buscando el Norte” salen mejor valoradas porque en ellas somos los españoles los que viajamos”.