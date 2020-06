El día que detuvieron a OJ Simpson

El 17 de junio de 1994 no fue un buen día para OJ Simpson, pero es que llevaba unos cuantos. OJ había sido un admirado jugador de futbol americano que además había conseguido hacerse un hueco en películas como “Agarralo como puedas”. OJ se había casado en 1985 con Nicole Brown, con quien había tenido dos hijos.





Aparentemente, eran la viva imagen de la felicidad. Pero esa apariencia se rompió a partir de 1989, cuando Nicole presentó una demanda por abusos contra su marido. Pese a que la retiró, el matrimonio no aguantó mucho más y se divorciaron en 1992. Pero eso no quiere decir que OJ se tomara bien que su ex mujer viera a otros hombres. El 12 de junio de 1994, todo parece indicar que OJ entró en casa de su ex mujer, que estaba ahí con Ron Goldman, un chico con el que se estaba viendo, y los apuñaló a los dos hasta la muerte.





La policía inmediatamente sospechó de OJ, y se dispuso a intentar localizarlo. El 17 de junio lo encontraron, pero el se negó a entregarse y se fugó en coche, mientras la policía intentaba convencerlo de entregarse. Más de 70 millones de personas vieron esta persecución a mínima velocidad en directo. Pese a que parecía que OJ se iba a quitar la vida con el arma que tenía en el coche, al final se entregó.





En ese momento, pocos dudaban de su culpabilidad y de que la justicia caería con todo su peso encima del ex jugador. Y sin embargo, si el 17 de junio fue malo para OJ, mucho peor fue el resultado del juicio para la memoria de su ex mujer y para la justicia en general: fue declarado no culpable.