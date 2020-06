Berto Romero: "Vivimos una época muy gritona, de sobreactuación"

'Mira lo que has hecho' llega a su fin. Tercera y última temporada de la comedia de Movistar creada por Berto Romero y escrita junto a Enric Pardo y Rafel Barceló bajo la dirección de Javier Ruiz Caldera. El matrimonio formado por el cómico y Eva Ugarte vive ahora en una casa a las afueras de Barcelona, sus hijos han crecido y con ellos, las responsabilidades que deberán asumir hasta alcanzar la madurez como pareja y como padres. El cómico cierra esta trilogía de las dinámicas familiares y de pareja en la que la ficción y la realidad siguen jugando con el espectador, con temas como la educación de los hijos, el lugar que ocupan nuestros mayores o los límites del humor. Más incisiva, actual y gamberra, Berto retrata a la España de los ‘ofendiditos’, del circo mediático y de la histeria de las redes sociales.

Después de una primera temporada muy cómica y una segunda más madura, con más drama, ¿cuál es el tono de esta nueva tanda de capítulos? ¿A dónde habéis querido llevar a los personajes?

Berto Romero: Cada temporada lleva un poco su rollo, es una de las cosa más bonitas de la serie. Vamos un poco por libre. La primera, es verdad, era más de presentación, más cómica, al final daba un giro dramático. La segunda se metía ya en una cosa emocional un poco más intensa. Y esta última hace un poco un recorrido por todo. Hemos cogido lo que habíamos aprendido en todas, tiene un tono ligero, cómico, pero está hablando todo el rato de temas trascendentes. De tono es donde más hemos encontrado nuestra esencia.

Tratáis muchos temas, entre ellos los límites del humor con el linchamiento que Berto recibe por ser acusado de filonazi… ¿Qué problema tenemos con el humor en España? ¿Es una cuestión de caer en la literalidad, no funcionan los códigos actuales?

Eva Ugarte: Creo que no sería una cuestión solo de España, lo del humor es algo internacional. En cada sitio, tiene sus cositas y sus propiedades. Nos pasa a veces que es tremendo y terrible hacer humor de algo pero en el fondo es sanador. Reírse de cualquier cosa hace que trascienda, tiene ese punto sano, pero a la vez hay mucho juicio y mucha ideología en el humor, y ahí se buscan los límites.

Berto Romero: No es algo que sea característico español, es internacional. Y no me parece que sea algo exclusivo tampoco de la comedia. Estamos hablando de libertad de expresión y de hipersensibilización social en general. Y también hay algo de sobreactuación, de poner el grito en el cielo rápido y muy fuerte, generar movimiento, usar estas polémicas para favorecer según qué agendas políticas, sociales o económicas. Nos ha tocado vivir una época muy gritona. No creo que tengamos problemas específicos, esto ha pasado siempre. Siempre se ha ofendido gente por la comedia o por cualquier cosa, ahora simplemente hay más caja de resonancia o estamos hipersensbiles. Va por ahí la cosa.

La serie también muestra el perverso mundo de Twitter con los ofendidos, hay un capítulo en el que se retrata cierta televisión de entretenimiento… ¿Creéis que se puede sentir alguien ofendido con algo de lo que retratáis?

Eva Ugarte: La sociedad está tan sensibilizada y hoy la comunicación es tan rápida con las redes sociales que se crean grupos de opinión distintos, todo lo mediático, lo que tiene que ver con los medios y la televisión, se unen. La serie muestra cómo a veces no se saber ni por qué están peleando. Los memes, el juego de la pescadilla que se muerde la cola todo el tiempo entre el humor y la comunicación.

Berto Romero: Lo que hacemos es un retrato de la ceremonia esta de la confusión y del estado de paranoia general. Es algo que en la serie siempre hemos hecho, en la primera con el retrato de los padres desquiciados intentando buscar una educación adecuada para sus hijos, en la segunda reflexionábamos más sobre la imagen que transmite cada uno y el juego entre realidad y ficción, y ahora volvemos a hacer un retrato de ese momento. Si alguien se va a sentir ofendido, yo creo que no. La serie hace un juego un poco perverso, plantea la tirita antes de la herida. Está hablando continuamente de gente que se ofende, de gente que ataca, de gente que juzga… es complicado que te vayas a ofender por eso. La serie está haciendo el discurso antes. Ojalá se ofendiese alguien mucho y creara una polémica muy jodida en redes, sería maravilloso porque el juego metaficcional de la serie habría llegado a sus máximas consecuencias. Pero no creo que ocurra.

Seguís explorando esa paternidad moderna, contemporánea… Habláis de los cuentos modernos, de esa educación histérica, incluso, de la trampa de la diversidad… ¿Hay algo de enmienda y parodia a cierta modernidad?

Berto Romero: No es tanto enmendarla o criticarla, sino cuestionarte si eso está funcionando o no. Lo que hacemos en la serie es colocarlo delante del espejo, y cuando hacemos eso, la imagen que da es muy jodida. Es lo que hay. Nosotros creo que tampoco hacemos un discurso demasiado paródico de este tipo de comportamientos. La discusión en la puerta del teatro y los discursos que esos manifestantes enarbolan no suenan distintos a los escuchas cuando se habla en serio. Es una situación cómica porque al final se lían y hay malentendidos, pero es todo espeluznantemente realista. Lo curioso es que te dé risa siendo tan realista. Nunca ha habido de juzgar nada. Y todo lo que juzgamos es lo que a mí me pasa y a los guionistas en primera persona, ese tipo de padres somos nosotros, esas cosas las pensamos nosotros y, por eso, las ponemos a debate. Sobre todo es una serie de padres e hijos, y cuando piensas lo que hizo tu padre en contraposición de lo que estás haciendo tú, hay una dinámica de confrontación muy fuerte.

Eva Ugarte: La serie observa también lo que está pasando, lo que ahora puede parecer una educación histérica antes era una educación muy bestia y algunas cosas de las de antes, sabemos que han funcionado bien. Una de las cosas que mejor funciona en la serie es que el reflejo es una observación, no es ni sentar cátedra ni una crítica, si no decir que esto está pasando así.

Después de este confinamiento que todos hemos vivido en los últimos meses, donde muchos nos hemos vuelto a refugiar en la cultura en casa y a valorarla de otra manera, ¿creéis que vamos a tenerla más en cuenta a partir de ahora?

Berto Romero: No quiero acabar bajonero. No somos una especie famosa por aprender de nuestros errores, ya me gustaría, pero normalmente no acostumbramos a salir mejor de las cosas. Soy profundamente optimista, y aunque sienta que la tendencia natural es a cagarla, también tiendo a pensar que esto puede haber provocado un cambio de conciencia en mucha gente. Por lo menos, en los que eran ya conscientes de formas de vivir nocivas o tóxicas, quizás les haya hecho despertar algo más. Pero yo que sé.

Eva Ugarte: La gente ha visto que se recurre a la cultura en el momento más inmediato, en casa, en lo cotidiano, no de forma puntual o excepcional. La cultura siempre sale adelante, llevamos siglos de historia. Todos los ámbitos, el cultural, el social, el político y el económico, se está revisando y reviendo, y revolucionando. Lo que ha visto la gente es que se agradece ver una serie en tu casa y desconectar dos horas.

La dirección de Javier Ruiz Caldera

Uno de los grandes nombres de la comedia española, con películas como ‘3 bodas de más’ o ‘Superlópez’, se encarga de dirigir esta temporada de despedida. “Mi manera de entender el cine es usar la cámara para seguir a los personajes, potenciando a veces con los encuadres la comedia, jugando con el montaje mucho y el ritmo y dirigiendo a los actores de una manera muy natural. Intento que la comedia nunca sea por exageración, sino que transmita verdad y naturalidad. Es algo que hemos hablado mucho con Berto y coincidimos en la manera de entender la comedia”, concluye.