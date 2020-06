Sesión de control: el Gobierno pelea por sacar adelante los Presupuestos

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afronta este miércoles desde las 9.00 horas una nueva sesión de control en el Congreso de los Diputados centrada en su relación con la Guardia Civil, relación enturbiada tras el cese del jefe de la Comandancia de Madrid Diego Pérez de los Cobos y las dimisiones que se sucedieron en la cúpula del cuerpo. Además ahora el Gobierno ya no tiene que preocuparse por las mayorías para sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. Ahora el gran objetivo son los Presupuestos.

El tono entre Pablo Casado y Pedro Sánchez

Se comprobará en qué están los partidos y la crispación con que debaten. Veremos si, como pareció el martes en el Senado, aunque fuera por un instante, el Gobierno y el PP apuntan a posibles pactos y rebajan el tono. Pero sobre todo sabremos si escuchan lo que estos días han ido a decirles al Congreso los médicos, las representantes de las limpiadoras de hotel y de empleadas del hogar, que claman por sus derechos.

Podremos escucharlo aquí a partir de las 9.00 horas, en cuanto arranque la sesión de control. Ya no tiene el Gobierno que preocuparse por las mayorías para sacar adelante las prórrogas del estado de alarma. Ahora el gran objetivo son los Presupuestos, con una crisis económica que apenas empieza y los empresarios, de cumbre, pidiendo grandes consensos. El PP, que tiende la mano, según Casado, también ha dicho que no tiene cuentas que pactar con un Gobierno en el que esté Podemos. Ese acuerdo con Podemos -el acuerdo al que llegaron para los últimos presupuestos, los que no pudieron aprobarse- se mantiene, aunque el Ejecutivo se abre a modularlo.