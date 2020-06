Patricia, una burgalesa confinada en un bloque de vecinos de Berlín con más de 70 positivos

Patricia, burgalesa de 26 años, lleva un par de años en Alemania y hasta hace mes y medio estuvo trabajando en una unidad de cuidados intensivos de Covid19 en un hospital de Berlín. Como el resto del personal sanitario, se sometió a una prueba PCR que dio negativo. Por esas fechas supo que estaba embarazada y desde entonces permanecía de baja al formar parte de los colectivos de riesgo. Sin embargo, ha sido ahora cuando ha tenido que guardar un confinamiento forzoso y no derivado de su trabajo como enfermera sino del rebrote de contagios en el edificio en el que vive de alquiler junto a su pareja.

‘Llevamos así desde el pasado sábado y en principio estaremos quince días sin poder salir’, ha contado en La Ventana. ‘Alguien se contagió y desde entonces parece que lo ha cogido un montón de gente en el vecindario, hoy nos han dicho que ya van por setenta y poco los positivos confirmados’.

La cuarentena ha obligado a aislar un total de siete portales en uno de los barrios más multiculturales de Berlín. Una manzana de edificios que antes fue un proyecto social y donde conviven familias de diversas nacionalidades con muchos niños.

Patricia y su pareja están ‘bien de salud’ pero con incertidumbre sobre lo que pasará a partir de ahora. ‘Estamos esperando a que las autoridades sanitarias vengan a casa y nos hagan un test y luego, en función de los resultados, a ver qué nos dicen’.

Pese a haber trabajado en el hospital cuando la crisis ya se había desatado, Patricia cree que la de ahora es ‘la situación más agobiante’ que ha vivido en relación con el coronavirus.‘Aquí, por suerte o por desgracia según se mire, las cosas no han estado tan mal como en España. El confinamiento no ha sido tal, hace ya un mes y medio que los restaurantes han vuelto a abrir y en el hospital, aunque es cierto que hubo bastantes casos, apenas hubo pacientes críticos y siempre tuvimos medios de protección. Ahora, la verdad es que estoy un poco preocupada porque son bastantes casos en el mismo bloque y encima me pilla embarazada’.

Como el resto de los vecinos de ese barrio, el piso en el que vive es pequeño -unos 45 metros cuadrados- y no tiene balcón. La comida la compran por Internet y el supermercado se la lleva a casa. ‘Lo único que podemos hacer es bajar a sacar la basura al patio interior del bloque y poco más. La próxima semana tengo cita con el ginecólogo pero aun no sé si podré ir’. De momento sólo queda esperar al test y confiar en que el brote pueda atajarse y todos sus vecinos se recuperen.