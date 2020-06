Álvaro Benito señala el problema del Madrid ante el Valencia: "La presión no se la cree nadie"

Álvaro Benito, entrenador y comentarista habitual en la Cadena SER, ha analizado la primera parte del Real Madrid - Valencia y ha señalado los defectos que el equipo blanco está teniendo durante el encuentro. Pero ha remarcado: son los mismos problemas que tenía antes del parón.

"El problema es colectivo. Al Madrid ya le pasaba antes del parón, que en ataque posicional le costaba y solo era dañino al espacio. Pero hoy no está robando un balón, no se cree nadie la presión", ha dicho Benito.

El comentarista ha asegurado que Guillamón, central del Valencia, "se está hinchando a meter pases dentro" y que le "sorprende" que no sean los propios jugadores del Real Madrid los que se den cuenta de eso. "¿Tan difícil es verlo y dejar salir a Mangala? A mí estas cosas me sorprenden, porque ya no es ni de entrenador, son los propios jugadores. Como si no fuera un partido donde te estás jugando la vida".

Y ha añadido. "Yo me fui antes del parón diciendo que el Madrid en posicional era muy lento, solo cuando robaba y corría con Vinicius daba sensación de peligro, de resto..."