Netflix saca pecho de uno de sus estrenos que también se ha caído de los cines, es el thriller de espías La red avispa que dirige Olivier Assayas y que protagonizan Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael Garcia Bernal y Warner Moura. La que sí llega a los cines es Matthias y Maxime, uno de los estrenos indies post pandemia. La nueva película del director canadiense Xavier Dolan que disecciona la historia de amor y amistad de dos chicos. Temblores es otra de las películas con estreno en plataformas porque inaugura el Festival de cine LGTBI del centro Niemeyer, una historia sobre la homofobia que dirige el guatemalteco Jayro Bustamante. En cine clásico hablamos de una de las películas más influyentes de la historia del cine: Psicosis, de Alfred Hitchcok. Y en televisión nuevo estreno español, Berto Romero cierra su serie Mira lo que has hecho con una nueva mirada a la paternidad y también a los límites del humor y los linchamientos en redes.

La red avispa (Olivier Assayas)

El tándem Olivier Assayas y Edgar Ramírez salió triunfante de su primer encuentro, Carlos, la serie que causó fervor y críticas en Cannes sobre El Chacal, el conocido terrorista venezolano. Un thriller milimetricamente orquestado, con una interpretación soberbia y con polémica y cuestiones éticas y morales, algo que el director francés ha querido repetir en La red avispa, una película sobre un hecho real, el de los cinco espías cubanos detenidos en Estados Unidos en los años 90.

El resultado es bastante diferente. Menor conseguido el ritmo y el encaje de diferentes géneros, el thriller de espionaje, la crónica social y política de uno de los países que más controversia genera todavía hoy, Cuba, y un melodrama familiar. Todo eso es La red avispa, una película que llegó abruptamente a Venecia y que Assayas tuvo que remontar después.

Esta es la versión final, la que iba a pasar por los cines, pero que el coronavirus ha trasladado a Netflix directamente. En ella hay una mirada a estos cinco cubanos, héroes para una parte del país, terroristas para la disidencia castrista afincada en Miami. El caso de los cinco cubanos ha sido uno de los rifirrafes más sonados entre la isla y Estados Unidos. Los encarcelaron acusados de terrorismo contra el país, aunque ellos solo estaban en Miami para infiltrarse en los grupos terroristas que querían derrotar a Castro. Es ahí donde Assayas juega con la doble moral, pues estos espías deben perpetrar acciones contra su propio pueblo para que no les descubran.

Para La red avispa, Assayas ha fichado a los mejores actores de habla hispana. Edgar Ramírez es el protagonista y Penélope Cruz, Olga, su esposa, que consigue envolvernos de nuevo en una de sus interpretaciones de acentos más logradas. Junto a ellos, Gael García Bernal, Leonardo Sbaraglia, Warner Moura, el de Narcos, y Ana de Armas, una armada invencible en esta cinta que plantea también divisiones morales. Por ejemplo, muestra las contradicciones de Cuba, de la defensa de Castro, pero también los males de Estados Unidos, un país donde el sueño americano no existe.

Matthias y Maxime (Xavier Dolan)

Tras su estreno online por tiempo limitado en plataformas durante el confinamiento, Matthias y Maxime aterriza en algunos de los cines abiertos en España. La última película de Xavier Dolan es un viaje emocional más maduro, relajado y reflexiivo sin perder muchas de las señas de identidad de su cine. Una historia de amor y amistad, condicionada por el entorno social, con una propuesta visual muy sugerente y una selección musical ecléctica, marca de la casa. El enfant terrible, uno de los talentos más jóvenes de la industria y niño mimado de Cannes, aborda con ternura y amargura este relato generacional, que también retrata la homofobia interiorizada.

Temblores (Jayro Bustamante)

Temblores forma parte del tríptico concebido por Jayro Bustamante para retratar la desigualdad y el odio en la sociedad guatemalteca. Su segundo largometraje abarca lo que el propio director denomina el segundo insulto, el de la homofobia, el machismo y la misoginia que convergen en la historia de Pablo, un hombre casado y con dos hijos que se plantea dejarlo todo al enamorarse de otro hombre.

La decisión choca con una sociedad gobernada por los dogmas más extremos de la religión. Al rechazo, condena y presión de su familia se une la hostilidad del mundo laboral y la persecución para que no pueda volver a ver a sus hijos. El resultado es un individuo anulado y asfixiado por el entorno, por un sociedad retrógrada que le enfrenta a despojarse de todo, donde la moral pública impuesta por la religión invade y determina la vida privada. Bustamante, además, ataca la hipocresía y el fanatismo desde una familia adinerada retratando a las clases altas y la fragilidad de las apariencias.

El temblor es la metáfora que utiliza el director, juntos a los movimientos sísmicos de Ciudad de Guatemala, para socavar los cimientos de esta familia. La única salida en este ambiente represivo son las llamadas terapias de conversión, que la Iglesia aún practica en muchos países, como España, con la idea de que la homosexualidad es una enfermedad. En este amplio y complejo retrato social de la negación individual, tanto del hombre homosexual como de la mujer sumisa, denuncia la persecución interior y exterior de cualquier elemento que, para la iglesia, ponga en riesgo la idea tradicional de familia como gran institución.

En un país casi sin industria cinematográfica, Jayro Bustamante trabajó durante año y medio con actores noveles y finalmente encontró a Juan Pablo Oyslager, protagonista del film. Un hombre heterosexual dispuesto a comprometerse con esta historia y a defender a la comunidad LGTBI en un país que en pleno 2020 estudia una ley para no considerar delitos de odio el ataque a homosexuales. Primeros planos, rápidos movimientos de cámara, una fotografía e iluminación de clarosocuros, el director acompaña este relato opresivo con un tratamiento visual muy cuidado, que transmite la angustia y confusión de un hombre acorralado.

Temblores se presentó el año pasado en la Berlinale y también pasó por el Festival de San Sebastián, donde recibió el premio Sebastiane Latino por denunciar la lacra de las falsas terapias de curación gay. Jayro Bustamante, que también tiene pendiente de estreno su próxima película, La Llorona, se confirma como una de las voces más interesantes del cine latinoamericano, de hecho, es el único en la lista elaborada por Bong Joon-ho, el director ganador del Oscar, de los realizadores a seguir. La película inaugura el V Festival de Cine LGTBI del Centro Niemeyer en su edición online -estará disponible en Filmin solo los 20 y 28 de junio- y próximamente se estrenará en cines en España de la mano de Atera Films.

Los lobos (Samuel Kishi)

Una de las películas que pasó por el D'A festival, uno de los festivales online de este confinamiento y ahora llega a las salas. Dirigida por el mexicano Samuel Kishi, es la historia de dos niños que emigran de México a Estados Unidos con su madre y, mientras ella trabaja, se dedican a inventar cuentos e historias que les saque de la realidad en la que viven. La versión mexicana de 'The Florida Project'.

El plan (Polo Menárguez)

El plan es la historia de tres perdedores, Paco, Ramón y Andrade, tres amigos que llevan en paro desde que cerró la empresa de seguridad en la que trabajaban. Han quedado para ejecutar un plan, pero la avería de un coche les retendrá en la casa. Ese es el punto de partida de una disección sobre el amor, la vida, la precariedad y la amistad masculina... que resulta ser uno de los mejores tratados sobre la masculinidad en crisis.

"Yo creo que nos miramos desde la honestidad, trabajamos el texto desde las personas que somos, los hombres que somos, y buscando dentro de nosotros cosas que había en los personajes", cuenta Polo Menárguez, quien ha dirigido y adaptado la película a partir del libreto homónimo del actor y dramaturgo Ignasi Vidal, El Plan es una cinta que ocurre en un solo espacio, un piso agónico de clase media baja y cuenta con solo tres intérpretes: Antonio de la Torre, Raúl Arévalo y Chema del Barco, el único de los tres que ya protagonizó la obra sobre los escenarios.

Con las conversaciones de los tres parados se reflexiona sobre qué construye la idea de masculinidad hegemónica... qué hace que un hombre entre en crisis de identidad, ¿es la pérdida del trabajo? ¿Es la perdida de la pareja femenina? ¿Es la impotencia sexual? ¿Es la falta de madre? "Hay cosas en la vida que no tienen justificación, pero sí tienen explicación, y tú como actor y como director tienes que buscar esa explicación", concluye Antonio de la Torre.

Y todo confluye, tanto puesta en escena, como las conversaciones de los tres amigos, como la sucesión de llamadas y hechos, en una muestra de cómo surge la violencia de género.

Especiales (Olivier Nakache y Eric Toledano)

Olivier Nakache y Éric Toledano se han especializado en los últimos años en dirigir películas en las que consiguen unir el contenido social sin perder nunca el sentido del humor. Filmes como Intocable o Samba que han sido grandes éxitos de público en Francia y en todo el mundo. "Ese es el cine que nos gusta", admite sin ningún reparo Éric Toledano.

En Especiales estos directores franceses vuelven a utilizar la misma fórmula. Es la historia, basada en hechos reales, de dos asociaciones sociales, sin ánimo de lucro, que se ocupan de jóvenes autistas. Unos chavales y adolescentes que, por sus características, se comportan de forma violenta y que han sido rechazados por otros organismos. "Cuando vemos el trabajo que han hecho realmente esas dos asociaciones a lo largo de 20 años comprobamos que se han hecho imprescindibles en el mundo del autismo en Francia y son puntos de referencia. Y esa es una de las cosas que hizo que nos fijáramos en ellas", explica Olivier Nakache.

Vincent Cassel y Reda Kateb interpretan a Bruno y a Malik, las dos personas que encabezan estas dos organizaciones. Uno es judío, otro musulmán. Según Éric Toledano esa era una de las ideas que querían tratar en la película: hablar de una sociedad que, a pesar de la proliferación de las redes sociales, apenas es capaz de comunicarse. "Lo que choca cuando uno va a ver esas asociaciones es hasta que punto reúne a gente que no se comunica ya en la sociedad, como judíos y musulmanes. Lo que nos parecía interesante es hablar de la comunicación por parte de personas que ya no se comunican.

Durante dos años Olivier Nakache y Éric Toledano estudiaron el trabajo de estas dos asociaciones. Muchas de las escenas de la película nacieron de experiencias reales. En el film se muestra la angustia de las familias, las dificultades que tienen monitores y cuidadores en el día a día y, por supuesto, casos de chicos autistas que hacen que al espectador se le forme un nudo en la garganta. Pero también hay un pequeño espacio para el humor y la distensión. "La frontera para mantener ese equilibrio entre ligereza, emoción y sensibilidad es muy fina", reconoce Éric Toledano.

Especiales ganó el premio del público en el pasado Festival de San Sebastián y ha sido un gran éxito en Francia. "Se han vendido más de dos millones de entradas", nos cuenta Olivier Nakache. "Hemos proyectado la película en la Asamblea Nacional y en el palacio del Elíseo para el presidente Emmanuel Macron. Lo que vemos en la película son situaciones de urgencia y nosotros solo somos transmisores. Transmitimos esos problemas a otras instancias para que puedan mejorar la situación. Ahora tenemos la sensación de que se les va a ayudar más".

Especiales no tiene un final. Es más bien un punto y seguido. Las historias que se ven en la pantalla no se cierran, sino que continúan cuando el espectador abandona la sala. "No puede haber un final feliz. Sería cretino intentar terminar esta película porque la vida está detrás y quisimos terminar la ficción y volver a la realidad. Un trabajo que realizan en silencio personas como las que vemos en este film. Para ellos un pequeño avance con estos chicos autistas es una gran victoria.

