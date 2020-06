Iturralde explica por qué Prieto Iglesias tardó tanto en pitar penalti: "El VAR se estropeó"

Aún en la jornada 29 del torneo local, el sistema de videoarbitraje sigue dando de qué hablar. Esta vez el VAR volvió a fallar en Ipurúa, donde según Iturralde González 'no es la primera vez que pasa'.

El árbitro de la SER aclaró en El Larguero, con 'Manu' Carreño, todo lo sucedido con Prieto Iglesias y la sala VOR en el partido entre la SD Eibar y el Athletic Club, que se vio afectado por los problemas que reveló Iturralde horas después del partido: "El VAR se ha estropeado en Eibar, no tenía cobertura. No ha tenido su tarde. Ya pasó durante un Eibar - Sevilla (…) Esto también ha pasado en la Champions, con el City. En la sala VOR estaba Hernández Hernández, no servía el monitor y el principal tuvo que confiar en el criterio del árbitro del VAR", sostuvo.

A su vez, Iturralde González habló sobre los errores arbitrales en el partido correspondiente a la jornada 29 que se disputó en el Estadio Municipal de Ipurúa: “El penalti que no pita, es penalti. Luego con el 0-1 hay un penalti muy claro que el VAR no le avisa. También un agarrón de Dani García que no se pita (…) Es inadmisible que estés 5 minutos para ver una jugada, hay 7 cambios, refrigerio… ¡da pocos minutos de descuento! Si se tienen que dar 10, que dé 10”, concluyó diciendo.

