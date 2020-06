"Álvarez de Toledo tiene muchas virtudes. Deberíamos apostar, y ella también, por la desescalada verbal"

Castilla y León es una de las comunidades autónomas más afectadas por el coronavirus, con casi 20.000 contagiados y 1.928 fallecidos, según las últimas cifras disponibles. En este sentido, la Junta de Castilla y León ha sido una de las más precavidas a la hora de avanzar en las fases de desescalada, hasta el punto de que cuatro de sus provincias más próximas a Madrid (Salamanca, Segovia, Ávila y Soria) continúan en fase 2 a la espera de la nueva normalidad.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León ha pedido responsabilidad ciudadana en Hoy por Hoy con Àngels Barceló: "El virus sigue entre nosotros. Que la gente no piense que el lunes se acaba el virus".

"Insistir en lo fundamental de que adoptemos las medidas de seguridad de distancia social. La mejor mascarilla es la distancia social", ha dicho el presidente que ha insistido que en su comunidad han optado por la prudencia por que es que "la mejor forma de proteger la salud y la economía".

"Es tiempo de tener altura de miras"

Los principales partidos del parlamento castellano y leonés han firmado esta semana un acuerdo por la reconstrucción, lejos de la crispación que se observa en el Congreso de los Diputados."El entendimiento es la mejor alternativa frente a la confrontación", ha dicho Mañueco, convencido de que es tiempo de tener "altura de miras".

"Me ha venido bien hablar con el líder de la opsición en mi comunidad. No me atrevo a dar consejos al presidente del Gobierno, pero sí he oído que no hay conversaciones con el líder de la oposición", ha explicado Mañueco que ha afirmado que tampoco se atreve a darle consejos a Pablo Casado.

"Hemos hecho todos un esfuerzo para el Pacto para la Recuperación. El diálogo tenía que vencer a la crispación. Hemos dejado de lado nuestros programas electorales, ha insistido.

¿Hay dos PP?

Àngels Barceló ha expresado a Mañueco su sensación de que hay dos partidos populares: el de Pablo Casado y otro, de un tono más amable. "El PP es un partido de gobierno y de Estado. Pablo Casado está demostrando que está a la altura de las circunstancias", ha dicho.

Mañueco cree que sería bueno que PSOE y PP llegaran a un acuerdo sobre los Presupuestos Generales del Estado. "El camino debe ser de diálogo y entendimiento, que las principales fuerzas que estamos en el centro y la moderación, podamos entendernos".

"Álvarez de Toledo tiene muchas virtudes. Sinceramente deberíamos apostar, y ella también, por la desescalada verbal", ha dicho Mañueco.