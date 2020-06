Benito Vázquez, conductor de autobús agredido: "Tenemos bastantes incidencias con pasajeros sin mascarilla"

Benito Vázquez no había vivido nada igual en sus años como conductor de autobús. El pasado lunes cuando hacía su ruta habitual por las calles de Vigo, subió a su vehículo un hombre sin mascarilla. ‘Ya subió sin ella, para empezar, pero es que además estaba con los pies encima del asiento impidiendo sentarse a otros viajeros. Así que paré, me levanté y le recriminé’, ha contado en La Ventana.

Acto seguido, el viajero, un hombre de 43 años, se fue hacia él y se lió a puñetazos. La rápida reacción de varios pasajeros, que auxiliaron a Benito, consiguió que entre todos pudieran parar la agresión y avisar a la policía. Finalmente fue detenido después de que volviera a golpear a uno de los agentes cuando le pidieron que se pusiera la mascarilla para instruir las diligencias y recabar su testimonio.

‘Lo peor no son los golpes, de eso más o menos te recuperas, lo peor es el estado de ánimo, la ansiedad que te queda después de algo así’, explica Vázquez. ‘Y gracias al resto de los pasajeros que se portaron de maravilla’.

Sin llegar a los extremos de una agresión física como la que sufrió este lunes, el tema de las mascarillas sí es motivo de preocupación añadida para el colectivo de conductores del transporte público. ‘Estamos teniendo bastantes incidencias con eso, con gente que no se la pone, a pesar de que es obligatorio. Yo creo que la gente se lo está tomando con demasiada calma, piensan que ahora ya con el estado nuevo éste ya no hay riesgo y que pueden hacer lo que quieran, cuando no es así. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque puede producirse un rebrote en cualquier momento’.

Ahora Benito está de baja y no sabe cuándo podrá reincorporarse. ‘De momento mi médico de cabecera me ha dado una semana de baja hasta volver a revisión’. Con lo que sí ha mostrado su indignación es con la respuesta que obtuvo de su mutua cuando tras poner la denuncia por lo ocurrido, acudió a tramitar el parte. ‘Me tuvieron esperando cuatro horas para decirme que no me podían firmar ni un día de baja porque lo que me había ocurrido no me impedía seguir conduciendo. Pero en estas condiciones, uno no está normal como para seguir llevando al día siguiente un autobús lleno de gente’. Así lo ha visto también su médico de la Seguridad Social que le ha dado la baja.