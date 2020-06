El tatuador de la primera cara de Fernando Simón: "Para Raúl era como parte de la familia"

Fernando Simón es la cara visible de la pandemia. Sus ruedas de prensa diarias y la tranquilidad a la hora de explicar la evolución epidemiológica de España ha generado todo un fenómeno fan alrededor de su figura. Especialmente cuando el propio Simón dio "permiso" para utilizar su imagen para hacer negocio con camisetas, bolsas de playa y demás. Un joven de Valencia ha decidido tatuarse el rostro del doctor en el muslo izquierdo bajo el lema 'fucking master'. En 'Hora 25' hablamos con su tatuador:

"Raúl es cliente del estudio y después de la pandemia para hablar del confinamiento me comentó que le gustaría llevar un tatuaje para recordar este hecho histórico y que no vuelva a repetirse. Como lleva varios tatuajes de retratos y demás salió el tema de Fernando Simón, que era una persona que a él le caía bien y de verlo tanto era como parte de la familia", explica Nacho Frías, tatuador de Raúl.

Este joven lleva ya varios rostros: Clint Eastwood, Sigourney Weaver, Silvester Stallone y ahora también Fernando Simón. Nacho reconoce que también es fan de Fernando Simón y que le transmite "calma". Para hacer el tatuaje estuvo buscando imágenes de calidad por Internet y que la expresión del retrato fuera "fuerte" y "transmitiese sensaciones".

El tatuaje dura normalmente ocho o nueve horas, según reconoce el tatuador. Frías admite que en otras ocasiones también le han pedido "cosas raras" como un tatuaje de Stan Lee, otra persona se quería tatuar la cara de Arguiñano. El tatuaje mide unos veinte centímetros y cuesta alrededor de 800 euros.

El fenómeno fan de Fernando Simón

Varias marcas ya han lanzado camisetas y bolsas con su imagen. En la rueda de prensa del pasado viernes, junto al ministro Salvador Illa, una periodista le preguntó al epidemiólogo qué opinaba sobre su popularidad: "No me molesta, es un halago que la gente se preocupe por mí, en muchísimos casos con muchísimo cariño. Quiero agradecérselo a todos. He recibido muchísimas cartas mandándome afecto. Cuando tenga un poquito de tiempo trataré de responderlas a todas. Pero lo cierto es que para nada me molesta. Sí que es verdad que la fama, cuando vas por la calle, no es ya tan fácil moverse como antes, pero estoy encantado", respondió con una sonrisa.

Simón no tiene redes sociales, pero señaló que, como no vive "fuera del mundo", quiera o no le llega todo: "Sé que hay camisetas y bolsas de playa y algunas otras cosas más. Yo estoy encantado de que la gente que lo necesite, si aprovechan mi imagen para establecer un negocio que les pueda parecer rentable, me parece muy bien. Lo que me gustaría más si se pudiera hacer es que, ya que mi imagen está ahí, que a lo mejor dieran un pequeño porcentaje de esos beneficios a ONG", propuso.