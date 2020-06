Cuando paso por la Rambla de Guipúzcoa, siempre está ahí ese columpio precintado. Llevo metidos más adentro los sueños que lo que sucede en la realidad y, así, todo lo que ocurre siempre me recuerda a una película o a un libro. Me refiero ahora a la cinta de plástico del precinto, pues es como que las que salen en las series de policías. Esto otro lo vi en una viñeta humorística: un montón de adultos poniéndose las botas en la terraza de un bar y un grupo de niños mirando los columpios precintados.

Entonces, cuando el otro día me encontré de nuevo con el columpio, me vino la viñeta a la cabeza. ¿Qué crimen se habrá cometido en ese lugar para que lo precinten? Al lado del columpio, están las estatuas de unas pajaritas de papel, que son réplica de otras que hizo el escultor anarquista Ramón Acín, fusilado cuando la guerra junto a las tapias del cementerio de Huesca. A su mujer, Conchita Monrás, la mataron días después. Quiero decir, que el columpio precintado no me está hablando del coronavirus sino de un crimen más antiguo. Me habla de unas pajaritas de papel venidas de una época en que todo el mundo sabía hacerlas, hasta Unamuno era aficionado. Mi madre, que fue niña de la República, también sabe hacerlas. Tal vez la República fue el derecho a hacer pajaritas de papel. A propósito, si a ustedes les gusta la poesía, me atrevo a recomendarles una muy larga que se titula “Origami para un día de lluvia”. La escribió el poeta mejicano Manuel Ulacia, murió joven, y era nieto de otro poeta, Manuel Altolaguirre, un republicano español exiliado. Como no pueden volar, las pajaritas de papel viven en el exilio. Quizá cuando vuelva la normalidad, alguien desprecintará ese columpio. Lo normal es la libertad.