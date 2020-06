La MTV arrancó sus emisiones en el año 81 con “Video killed the radio star”, de The Buggles. Detrás de ese grupo estaba Trevor Horn, que se decidió a montar un grupo después de pasar cuatro años sin pena ni gloria produciendo a otras bandas en su propia discográfica. Estaba convencido de que él podía ser un gran productor, simplemente le faltaba una buena canción. El tiempo le dio la razón, y aunque después pasó brevemente por Yes, en la época de “Owner of a lonely heart”, después de The Buggles centró su carrera en la producción.

Horn sigue en activo y el año pasado publicó “Remebering the 80’s”, un disco sin pretensiones en el que simplemente se dedica a versionar con amigos algunas de las canciones que más le gustaban de aquella década. Toca “Brothers in Arms” de Dire Straits con Simple Minds; el “Ashes to Ashes” de Bowie lo canta Seal; o se acompaña de Robbie Williams para recordar uno de los grandes éxitos de Tears for Fears, “Everybody wants to rule the world”. Una canción que originalmente no se llamaba así.

Escucha la sección, descubre el título original y su relación con los enfrentamientos de esta semana en la frontera entre India y China, y disfruta con las versiones que hace el amigo de Pino de algunos de los temas que produjo en su día el gran Trevor Horn