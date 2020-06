80 millones de desplazados en el mundo

Con motivo del Día Internacional del Refugiado, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha publicado su informe anual. CEAR reclama a las autoridades europeas y españolas que no utilicen la epidemia de la COVID-19 como excusa para no respetar el derecho de asilo de miles de personas bloqueadas en países no seguros como consecuencia del cierre de fronteras y para aplicar políticas más restrictivas de control migratorio.

Sólo 1 de cada 20 solicitantes consigue el asilo

La ONG denuncia los obstáculos que se mantuvieron el año pasado para hacer efectivo el derecho de asilo, a pesar de registrarse un récord en el número de peticiones presentadas.En 2019 España solo ofreció protección internacional al 5,2% de solicitantes, en contraste con el 24% del año anterior y el 31% de media en el conjunto de países de la Unión Europea en 2019. Aunque también destaca positivamente la concesión de cerca de 40.000 permisos por razones humanitarias, la inmensa mayoría a personas de nacionalidad venezolana.

Según Estrella Galán, directora general de CEAR, "España siguió poniendo numerosas trabas para que muchas personas puedan solicitar asilo en nuestro país, con la persistencia de las devoluciones en caliente, la exigencia de visado de tránsito a las personas originarias de Siria, Palestina o Yemen, o dificultando los procesos de reagrupación. Además, se siguen produciendo enormes retrasos de formalización y documentación, y continúan los impedimentos para acceder al procedimiento en nuestra frontera sur, debido a la ausencia de vías legales y seguras".

Solicitantes de asilo en España / CEAR

Cambio en las rutas migratorias

La ruta migratoria hacia España pasó a ser la segunda más frecuentada del Mediterráneo, después de que el año pasado se convirtiera en la principal vía marítima de entrada a Europa. Unas 32.513 personas llegaron por las fronteras marítimas y terrestres (Ceuta y Melilla), un 50% menos que en 2018. Este pronunciado descenso se debe principalmente al refuerzo de las relaciones entre España y Marruecos en materia migratoria. Al comienzo de 2019 la mayoría llegaba principalmente por el Estrecho de Gibraltar y el Mar de Alborán, pero a partir del último cuatrimestre de 2019 se reactivó la peligrosa ruta atlántica hacia Canarias, con un 106% de incremento. En lo que llevamos de 2020 ya han llegado el mismo número de personas a las islas que el año anterior.

118 mil peticiones de asilo en España

El 77% del total procedía de seis países americanos: Venezuela (40.906), Colombia (29.363), Honduras (6.792), Nicaragua (5.931), El Salvador (4.784) y Perú (3.989). Por el contrario, la exigencia de un visado de tránsito aeroportuario explica el acusado descenso de las personas originarias de Siria, Palestina y Yemen. España se situó en el tercer lugar entre los países de la UE que más solicitantes atendieron detrás de Alemania y Francia, y por delante de Grecia e Italia. El porcentaje de solicitudes presentadas en España es del 16% del total de la UE.

"Memorias de refugio"

CEAR ha presentado también un documental para concienciar sobre la situación de los refugiados en España. A través de las voces de solicitantes de asilo en España provenientes de Argentina, Vietnam, Bosnia, Palestina y Somalia, y del hijo de un refugiado español en México que relata el exilio de su padre, este cortometraje documental retrata en 15 minutos las emociones y las experiencias comunes de quienes se han visto obligados a huir en diferentes décadas personas de 4 continentes. De este modo, Sulekha, Ahmed, Daniel, Matías, Jelena y Antonio nos cuentan por qué huyeron, qué sintieron el día que llegaron, qué significa para ellos la palabra ‘acogida’, cómo es la vida tras años viviendo en nuestro país o qué piensan cuando ven las noticias sobre las personas que llegan ahora a Europa.

Porque todas las vidas importan

Es el lema del concierto online que ha organizado CEAR con motivo del Día Internacional del Refugiado y en el que participan más de 30 artistas: Silvia Pérez Cruz, Guitarricadelafuente, Rozalén, Amparanoia, Izal, Macaco, Sheila Blanco...