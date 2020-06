"Si me diese lo mismo, me estaría riendo como él": Roncero critica la actitud de Bale

El Real Madrid tiene frente a la Real Sociedad una de esas fechas señaladas con rojo en el calendario. De esos partidos que serán muy importantes a lo largo de la temporada, y que decide nada más y nada menos que el liderato de La Liga después de muchas jornadas a la caza del Barcelona. Su empate en el Pizjuán ha pintado este encuentro en San Sebstián como clave en el futuro doméstico de los blancos.

A la concentración y la tensión que se vieron en los primeros minutos, contrasta mucho con la actitud de Gareth Bale. Al galés se le vio en el banquillo en una secuencia partido de risa con Brahim. Las carcajadas del galés provocaron que incluso se tuviese que tapar la cara. Mientras, sus compañeros en el campo intentaban abrir la lata en el Reale Arena.

Tomás Roncero lo tiene muy claro, y quiere destacar que es el jugador mejor pagado de la palntilla, motivo suficiente para demostrar más concentración y tensión en el banco, en un contexto como este: "Si fuera el jugador mejor pagado de una plantilla como el Real Madrid y no jugara de media hora hasta más, porque nunca salgo, tendría una mala leche... eso si amara mi profesión y sólo quisiera pensar en triunfar. Si me diese lo mismo me estaría riendo como él", sentencia crítico el comentarista de la Cadena SER.

En su línea también está Antonio Romero que hace hincapié en el poco favor que se hace y la degradación en su imagen: "Es impresentable, así de claro. Me parece que en el banquillo tienes que estar mínimamente concentrado".

