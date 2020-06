Hoy, en La Hora Extra, conversamos con Jon Bilbao, autor de obras como Bajo el influjo del cometa, El hermano de las moscas o Estrómboli. Bilbao, uno de los autores en español más dotados para el relato, acaba de publicar Basilisco (Impedimenta), una novela con estructura de libro de relatos o un libro de relatos con vocación de novela. Una historia protagonizada por un forajido del lejano Oeste en un tiempo pasado y un escritor en plena crisis de la mediana edad, en el presente, que sueña con ser otro. Basilisco es una historia sobre la frontera, ese territorio clásico del western, que Jon Bilbao expande para desdibujar la separación entre realidad y ficción.

Nos sumergimos en otro universo masculino, el del director Xavier Dolan, que acaba de estrenar en cines su última película, Matthias et Maxime, una historia sobre ese ligero temblor en los cimientos de una relación entre dos hombres que son amigos, que creían que con eso bastaba y a los que, de pronto, se les vienen abajo algunas certezas.

¿Cuántas veces nos han dicho eso de que mañana te llamo y esa llamada nunca se ha producido? Amanda es una mujer de mediana edad que se enamora de un tipo bastante más joven que ella, con el que mantiene varios encuentros. Al final de uno de ellos, el tipo le dice que mañana la llama. Y ella se encierra en su casa esperando a que suene el teléfono. En estos días en los que ya no vivimos confinados, hay una mujer que decide confinarse por decisión propia esperando algo que no llegará nunca. En la piel de Amanda se mete el actor Tomás Pozzi, en una obra de teatro que llegará al escenario del Centro Dramático Nacional el próximo mes de noviembre con el título de 'Querido capricho'.

Más hombres. Hoy, Eva Cruz nos habla de Martin Amis y de ese desenamoramiento que se produce cuando deja de fascinarte un autor como él, que hace años te parecía brillante y punk, y ahora descubres que lo que cuenta ya no te interesa, que los hombres sobre los que escribe exhiben una masculinidad vieja y anacrónica con la que ya no conectas, y que sus asuntos ya no son los tuyos.

Hoy colaboran en La Hora Extra: Emma Vallespinós, Pepa Blanes, Eva Cruz y Yonyi Arenas.

La música que suena es de Michael Stipe, Marlango, BeGun y Gorillaz, entre otros.