Salvador Illa: "La responsabilidad personal es fundamental tras el esfuerzo conjunto de 98 días"

El domingo España entraba en la llamada nueva normalidad después de tres meses de estado de alarma en los que se ha buscado controlar y disminuir los efectos de la pandemia del coronavirus que ha dejado 28.000 fallecidos y más de 250.000 contagiados. Ahora, con las autoridades llamando a la prevención y precaución, nuestro país pone fin a 98 días de restricciones a la movilidad con los esfuerzos puestos en el control de posibles rebrotes como ya ha ocurrido en Alemania. Salvador Illa, ministro de Sanidad, responde a las preguntas de Àngels Barceló en Hoy por Hoy para conocer cuáles son los planes del Gobierno de cara al futuro más inmediato.

"Responsabilidad personal"

El ministro Illa se ha mostrado "preocupado" por una fiesta en las calles de París, decenas de personas sin distancia de seguridad: "Es todo lo contrario de lo que hay que hacer, la responsabilidad personal es fundamental tras el esfuerzo conjunto de 98 días", asegura.

El responsable de Sanidad ha explicado que aunque "empatiza mucho con la gente que necesita abrazar a sus seres queridos" hay que ir "con cuidado" y mantener la prudencia porque el virus "está con nosotros" aunque esté controlado.

Sobre los brotes de COVID-19 que se han dado en España, Salvador Illa asegura que "todos los brotes en España están bajo control. En el último brote en Aragón se actuó con mucha rapidez".

"Lecciones aprendidas"

Para el ministro de Sanidad esta pandemia "ha sido una lección de humildad" que, mirada ahora, nos debe permitir "recalibrar la importancia de la ciencia y de la sanidad pública, la importancia de tener fabricación nacional de ciertos materiales y medicamentos". "Seguimos aprendiendo", asegura.

Sobre su visión particular de estos 98 días de estado de alarma, asegura Illa que han sido "duros", ha sido "un espejo de lo mejor y lo peor de la sociedad". "La actitud ejemplar de la ciudadanía y de los sectores profesionales ha sido el reflejo de lo mejor", ha añadido.

Residencias de ancianos

El responsable de Sanidad ha asegurado en la SER que "no tiene constancia" de muertes de ancianos de residencias de mayores por no ser trasladados a hospitales, pero sí ha admitido que hay que reflexionar y sacar conclusiones. "En ningún momento desde el Gobierno se recomendó no derivar a los ancianos de las residencias a los hospitales", ha respondido rotundo ante las preguntas de Àngels Barceló. Según el recuento de la SER con datos de las comunidades autónomas, son casi 20.000 los ancianos de residencias muertos por COVID-19 o síntomas compatibles, aunque aún no hay un dato oficial por parte del Ejecutivo. "Cuando tengamos la información recopilada y robusta sobre los fallecidos en residencias, la daremos a conocer. No vamos a tardar mucho", asegura Illa.

La posibilidad de segunda oelada

Salvador Illa está convencido de que el sistema sanitario está mejor preparado, porque hay "reserva estratégica" de materiales, como ventiladores, porque se conocen más cosas del virus, se está haciendo un esfuerzo internacional para avanzar en la vacuna y se están tomando medidas para avanzar en la vacuna de la campaña de la gripe. "Tenemos problemas en algunos ítems, como los guantes, pero no en el resto de materiales tenemos stock", explica. "Estamos bastante mejor preparados para hacer frente a una segunda oleada en octubre o noviembre", asegura.

Los peores días de la pandemia

"¿Cuáles han sido los peores días de la pandemia para Salvador Illa?", ha preguntado Àngels Barceló. El ministro, algo emocionado, ha respondido que cuando pidieron la "restricción de asistencia a velatorios o cuando hubo que aumentar el confinamiento el 28 de marzo".