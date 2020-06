De las cosas que van a cambiar a partir de ahora, hoy nos vamos a fijar en los aforos. El verano ha llenado terrazas hasta el aforo permitido y muchas playas hasta el aforo permitido. Aunque conviene insistir en que se ha ido el estado de alarma, no el virus. Ayer fue día de coche, de reencuentro, de besos y abrazos y mascarillas.

Vuelven los actos de partido a la política, aunque con aforo limitado -lo que es una suerte para más de un Secretario de Organización, a los que en campaña les toca poner autobuses para evitar gradas vacías-. Ahora la gente se tiene que sentar a dos metros y dejaremos de ver a candidatos persiguiendo a votantes por los mercados. Eso lo da la epidemia.

Lo que no da la epidemia, quién sabe si será cosa de las encuestas, es que desaparezcan los logos. En el atril donde este domingo habló Feijóo no se veían las siglas del PP. Se sabía que era del PP porque estaba Pablo Casado, al que le interesa que Feijóo gane. Aunque si gana mucho, quizá le interesa menos.

Sobre aforos y mítines, nada comparable a lo de Trump. Que ha querido dar su primer mítin multitudinario. Gran acto en Tusla. Llegó a twitear: un millón de personas han pedido entradas. Le instalaron incluso una pantalla fuera para los que se quedaran sin entrar.

Al final, no es que estuviera solo. Pero en el pabellón cabían 19.000 y fueron unos 6.000. ¿Qué pasó? Cuentan varios especialistas en redes cómo los usuarios de 'Tiktok', jóvenes y adolescentes, reservaron entradas para luego no presentarse. Muchos eran seguidores del KPop coreano. El vídeo en que explicaban cómo hacerlo tenía 700.000 me gusta.

Igual es por eso que se le vio llegar derrotado a la Casa Blanca. Él, que sueña con grandes aforos se encontró por sorpresa con otra normalidad. Aunque esta vez no fuera culpa de la pandemia.