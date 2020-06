El autocine RACE de Madrid es una explanada de tierra y chinarro parcelada en aparcamientos, tapiada y encajonada entre un nudo ferroviario y una madeja de carreteras. Está en un lugar de nadie, sin calles, sin aceras, sin gente, rodeado de grandes concesionarios de automóviles y a donde solo se puede llegar en coche.

El autocine, a su manera, intenta evocar los “drive-in” americanos. Hay una colección de coches que recuerdan las persecuciones hollywoodienses, furgonetas que evocan el sol californiano y un “diner” de paredes cromadas y luces de neón donde se sirven perritos calientes , combos de palomitas a precios desmesurados (para no desentonar con las salas tradicionales) y hamburguesas que llevan los nombres de la Garbo y la Hayworth.

El 17 de junio de 2020 , se celebró el primer concierto en España para ser visto desde el coche: El “BMW Drive IN-Fest”.

En dos semanas, la necesidad puso de acuerdo a una multinacional discográfica, la Warner, a un fabricante de automóviles y a una agencia de publicidad, Tango, que ya trabaja en un proyecto para celebrar conciertos para dos mil y tres mil personas separadas por mini-salas acristaladas.

Por seguridad y para garantizar el distanciamiento, al concierto en el autocine solo pudieron acceder 230 vehículos, con un máximo de cuatro ocupantes. En total, más de 400 personas. Las entradas se agotaron en siete minutos. La recaudación fue donada íntegramente al Banco de Alimentos.

En el cartel se anunciaba al DJ “Ed is dead”, Eduardo Ostos: “Ya daba por hecho que este año no se podría tocar. Esto (la pandemia) es un varapalo al actual concepto de industria, pero recuperas muchísimo el trato cercano del artista con su público. Yo recuerdo cuando veía los “streamings” de James Blake, que es el tío con el piano tocado así, y a mi se me caía el alma a los pies. Qué bonito. Entonces, la música se va a abrir paso. La industria tendrá que adaptarse”.

La banda Marlon. Adrián Roma (voz), Juan Fernández (guitarra) y Jorge Diéguez (bajo) : “Desde que ha empezado este mostruo es lo primero que hacemos de cara al público. Aunque sea para cocheches o para lo que fuera, estamos felices. Queremos pensar que dentro de poco va a ser la normalidad de toda la vida y que esto quedará como una anécdota. Vamos a pensar que dentro de poco vamos a estar sin mascarillas y sin coches.”

Cerraba concierto Rulo y la Contrabanda. Raul Gutiérrez . “Emocionados por volver a un escenario. Es un poco extraño, pero estimulante. La gente dentro de su coche nos ve a través del cristal y nos escucha a través de la radio de su coche”

El público tenía que sintonizar el dial de radio del autocine para poder escuchar la música. En lugar de aplaudir, hacían sonar el claxon. Fuera del coche, pese a estar a pocos metros del escenario, solo se oía un ruido sordo y lejano.

Durante la celebración del festival no estuvo permitido salir del coche, excepto para ir a los baños y con mascarilla, aunque el control se fue relajando hacia el final. La comida y bebida se solicitaba a través de una web y era entregada en el vehículo. De los conciertos tradicionales, subsistían los repartidores de cerveza.

Con el paso del tiempo y unas cuantas canciones, el lugar fue adquiriendo los perfiles y la estampa de un spot publicitario: Puesta de sol, rascacielos en el horizonte, descapotables de película, mujeres y hombres jóvenes sobre los capós o sentados en las ventanillas de los coches con medio cuerpo fuera, los vasos de cerveza sobre la carrocería, brazos en alto y los músicos sobre el escenario.