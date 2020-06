El Atlético gana al Levante y confirma su crecimiento tras el parón de la Liga

Tres puntos más para el Atlético de Madrid, al que el parón de la Liga parece haberle sentado bastante bien. Empezó a jugar como sexto y ahora es tercero con diez puntos de doce posibles tras la vuelta del campeonato, en el que tuvo que jugar tres veces fuera del Wanda Metropolitano.

Los rojiblancos saltaron al campo con la portería del Levante entre ceja y ceja. Marcos Llorente trató de aprovechar su momento dulce con dos aproximaciones en las que volvió a mostrar que es una amenaza difícil de frenar. En la tercera se asoció con Diego Costa para que el hispano-brasileño firmara su cuarto gol de la temporada.

No le bastó al Atlético con eso. Quiso más. Lo intentó con disparos de Carrasco y Koke, un tiro de Thomas, un cabezazo de Diego Costa… Los rojiblancos estaban por todas partes apabullando a un Levante al que le costó mucho acercarse hasta la posición de Jan Oblak. Tuvo mucho más trabajo su colega Aitor Fernández.

Los de Paco López no podían dar por malo irse al vestuario con un único gol en contra en su casillero. Pudieron recibir el segundo nada más reanudarse el choque, aunque el disparo de Thomas se invalidó por un fuera de juego de Diego Costa unos segundos antes. Los granotas, metidos en el partido pese a ir por detrás en el marcador, dieron un paso adelante. Bardhi intentó hacerse sitio para un disparo que no llegó. Y luego Sergio León trató de amenazar a Oblak con un cabezazo. No tuvo suerte.

Una vez iniciado el carrusel de cambios el partido se abrió con ocasiones en las dos porterías. La tuvo Joao Félix -hoy suplente, de nuevo Bardhi, Costa en otro cabezazo... No lograba sentenciar el choque el Atlético. Ni siquiera en un mano a mano de Koke con Aitor. Borja Mayoral también estuvo a punto de firmar el empate al peinar un centro de Toño tras una gran jugada individual por la izquierda.

La estrella

Marcos Llorente volvió a brillar en la nueva posición que le ha otorgado Simeone. El exjugador del Real Madrid roba, pelea y ataca los espacios como pocos ahora mismo en esta Liga. Llega a todas. Insiste, que es algo que le gusta mucho a Simeone... No tardó en ser fundamental con su asistencia a Diego Costa.

Lo decía esta semana Álvaro Benito en 'SER Deportivos': con Llorente, el Atlético ha recuperado la agresividad en ataque que había perdido al tener a Diego Costa lejos de su mejor momento. Hoy, esa original dupla Llorente-Costa parece toda una garantía.

La polémica

No fue un partido difícil para Munuera Montero. En la segunda parte anuló un tanto al rojiblanco Thomas por fuera de juego de Diego Costa en el inicio de la jugada. Recibió la pelota de Carrasco en posición adelantada. El colegiado de Carrusel, Iturralde González, no tuvo dudas sobre su acierto en esa acción.

También hubo un posible penalti que pidió el Levante sobre Sergio León en una acción de Giménez. “Se la juega. Le mete todo el cuerpo pero es una carga”, dijo Iturralde. Fue una acción muy dudosa aunque el árbitro de la SER considera que acertó Munuera Montero.

Fueron tendencia

Carrasco. Su titularidad le hizo un sitio entre las tendencias de Twitter. Hubo una clara división de opiniones. "Qué importante va a ser en el final de temporada", decía un usuario. Otros se quejaban de que con la dupla ofensiva Carrasco - Costa, el Atlético se quedaría a cero.

Coke y Carrasco / Getty Images

Marcos Llorente. Encendió las redes después de su asistencia a Diego Costa. Una más. Algunos recordaban que es otro desde su aparición estelar en Anfield. Hasta el propio Futre se rindió ante el centrocampista rojiblanco.

Qué maravilla de Marcos Llorente !!!! 😳😳 Goooolaaaaazo !!!!!!!!!!!!!!!! — Paulo Futre (@PauloFutre) June 23, 2020

Diego Costa. El delantero rojiblanco volvió a marcar, lo que indica que es un valor al alza. Sin duda, el parón de la Liga le ha permitido recuperarse completamente tras su intervención en la espalda a principios de año. Con él y Morata, Simeone tiene dos nueves de garantías para afrontar el final del campeonato… aunque no los ponga juntos en el campo.

Toño. El jugador del Levante hizo una de las acciones más destacadas del partido y se lo premiaron los tuiteros. Para muchos, el regate sobre Arias para servir luego la bola a Mayoral hizo dejar "en ridículo" al lateral colombiano del Atlético.

#Video ¡Más cuidado, Arias! Toño y una jugada que dejó en ridículo al colombiano en el duelo por #LaLigaxESPN. https://t.co/yT9GT0iajK — Balón Dividido (@BD_ESPN) June 23, 2020

